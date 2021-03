Nada ha confessato quanto la depressione di sua madre abbia segnato la sua vita e il suo successo nel mondo della musica.

Quello tra Nada e sua madre non è stato un rapporto semplice: la donna è stata la prima a vedere in lei del talento, ma allo stesso tempo la cantante – che ha esordito giovanissima – si è trovata a fare i conti con il “mostro” della depressione, che da sempre affliggeva la donna. “Mia mamma nei momenti di lucidità si appassionò alla mia voce, l’interesse da parte sua nei miei confronti si accendeva quando cantavo. Cantavo per lei, non per me. Eppure non mollava, insisteva, ne aveva fatto una sua ragione di vita finché qualcuno mi ascoltò e da lì partì tutto”, ha dichiarato la cantante al Corriere della Sera.

Nada, 2018, credits Claudia Pajewski

Nada: la malattia della madre

Per molto tempo Nada ha dedicato almeno una canzone di ogni suo album alla madre, una donna con cui ha vissuto un legame importante e, allo stesso tempo, estremamente difficile. La cantante ha confessato che all’inizio avrebbe cantato solo per il piacere della madre, e che poi – quando è stata travolta dal successo – le cose tra loro sarebbero inesorabilmente cambiate:

“Quando ho preso in mano la mia vita, a fare le mie scelte, a cantare per me… mia mamma mi disse che non era più sicura che era giusto avermi spinto su quella strada. Non eravamo mai d’accordo con quella meravigliosa donna. Oggi però sono felice e grata a mia madre”, ha rivelato Nada. Per anni la cantante avrebbe avuto paura di soffrire di depressione proprio come sua madre. Le due, nonostante le difficoltà del loro rapporto, sono riuscite a trovare un equilibrio e Nada ha confessato di esserle estremamente riconoscente.

La vita privata della cantante

Nada è sposata dal 1973 con Gerry Manzoli, ex bassista dei Camaleonti. I due hanno avuto insieme una figlia, Carlotta. “Ho avuto un rapporto complicato con mia madre, perché non mi voleva far crescere e ho sempre pensato che con Carlotta non avrei fatto la stessa cosa. Forse ci sono riuscita, pur con tutti i problemi che ci possono essere fra una madre e una figlia”, ha raccontato la cantante a Unicooptirreno.