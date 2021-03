Dopo la controversa intervista di Harry e Meghan Oprah Winfrey la cognata Kate Middleton avrebbe replicato alle accuse.

Nell’intervista per la CBS che ha generato scandalo a corte, Meghan Markle – moglie del Principe Harry – ha dichiarato che in un’occasione Kate Middleton l’avrebbe fatta piangere e che la notizia sarebbe stata riportata in maniera errata dalla stampa (che avrebbe ribaltato la vicenda contro di lei). Meghan ha anche specificato che in seguito all’accaduto la cognata le avrebbe chiesto scusa e che tutto si sarebbe risolto per il meglio. A quanto riporta Us Weekly Kate Middleton avrebbe sostenuto che si sarebbe trattato di un malinteso e che nessuno della famiglia Reale – tantomeno lei – sarebbe stato geloso di Meghan Markle.

Vaccino Covid-19, vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Calcola ORA

Kate Middleton Meghan Markle

Kate Middleton: la replica contro Meghan Markle

Da quando Meghan Markle è entrata a far parte della famiglia Reale hanno iniziato a circolare voci in merito a una sua presunta antipatia per la cognata, Kate Middleton. A Oprah Winfrey l’ex duchessa del Sussex ha dichiarato che la cognata l’avrebbe fatta piangere pochi giorni prima del suo matrimonio per una questione relativa agli abiti della damigelle, e che l’episodio sarebbe stato riportato in maniera errata dalla stampa (che sostanzialmente ha accusato Meghan di aver fatto piangere Kate).

Kate Middleton, come il resto della famiglia Reale (che intanto ha diffuso un comunicato per esprimere la propria solidarietà ai due ex duchi), ha preferito mantenere il silenzio sulla questione. Secondo Us Weekly la duchessa di Cambridge si sarebbe difesa affermando che quello tra lei e Meghan sarebbe stato un “malinteso” e che nessuno tra i membri della famiglia reale avrebbe avuto delle preferenze.

Le accuse di Meghan

Meghan Markle e Harry non hanno fatto i nomi dei Reali che avrebbero avuto comportamenti sgradevoli nei loro confronti. L’ex attrice nell’intervista a Oprah ha usato il termine “the firm” ovvero “la ditta” per definire i membri della famiglia Reale da cui avrebbe preso le distanze: “C’è la famiglia, e poi ci sono le persone che gestiscono l’istituto. Sono due cose separate”, ha dichiarato Meghan a Oprah. Chi saranno i reali in questione?