Antonino Spinalbese, fotografo e hair stylist nonché compagno di Belen Rodriguez, è stato immortalato al parco intento a fare…pipì!

La popolarità è da sempre croce e delizia dei divi e in particolare di quelli che tentano invano di sfuggire agli obiettivi sempre attenti dei paparazzi. Ed è proprio quello che è successo anche al giovane Antonino Spinalbese, fotografo e hair stylist nonchè compagno della showgirl argentina Belen Rodriguez, che si è praticamente lasciato andare ad un bisogno fisiologico in un parco di Milano. Ecco quello che è successo nel dettaglio.

Antonino Spinalbese paparazzato mentre fa la pipì al parco

Ebbene quando la natura chiama c’è poco da fare e non c’è impegno che tenga e così Antonino Spinalbese, che si trovava in auto con la sua fidanzata Belen Rodriguez, ha sentito il bisogno impellente e fisiologico che lo ha visto costretto a fermarsi d’improvviso in un parco di Milano.

Quello che però Spinalbese non poteva di certo immaginare era che in quel preciso momento fosse seguito dai soliti paparazzi e che la sua pipì venisse così immortalata dal settimanale Chi. Nel frattempo pare che in auto con lui ci fosse anche la fidanzata Belen ma che questa lo abbia aspettato nella vettura senza scendere.

Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese è un fotografo e hair stylist originario de La Spezia, con un trascorso lavorativo presso il salone Coppola a Corso Garibaldi. Il suo nome è salito alla ribalta della cronaca rosa dopo aver ufficializzato la sua storia con la showgirl argentina Belen Rodriguez e proprio con quest’ultima fra pochi mesi diventerà padre per la prima volta. La coppia ha ufficializzato l’arrivo della loro prima figlia che chiameranno Luna Marì e che di recente su Instagram la stessa Belen ha così descritto “E grande come un mango”.