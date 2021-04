Pur essendo stata assente al funerale del Principe Filippo (a causa della gravidanza) Meghan Markle avrebbe telefonato alla Regina per offrirle il suo conforto.

Stando a quantouna fonte vicina a Meghan Markle avrebbe rivelato a People, l’ex duchessa del Sussex avrebbe telefonato alla Regina Elisabetta dopo la scomparsa del Principe Filippo per offrirle il proprio supporto. Oltre ad averle espresso il suo dolore per la scomparsa del duca di Edimburgo Meghan avrebbe consentito alla sovrana di “parlare” per qualche istante con il “bisnipotino” Archie Harrison. Meghan non ha potuto presenziare ai funerali del Principe Filippo perché i medici le avrebbero imposto di non prendere aerei a causa della sua gravidanza.

Meghan Markle: la prima telefonata fatta alla Regina

Non ci sarebbe acredine tra Meghan Markle e la Regina Elisabetta: stando a People la moglie di Harry avrebbe telefonato personalmente all’anziana sovrana per esprimerle le sue condoglianze dopo la morte del marito.

Meghan Markle

Nonostante le indiscrezioni parlassero da tempo di una presunta ostilità tra le due, Meghan ha sempre affermato pubblicamente di ammirare la Regina (che ha escluso dai membri della famiglia Reale da lei accusati nella controversa intervista per la CBS).

Secondo la versione ufficiale fornita da Buckingham Palace l’ex duchessa non ha potuto prendere parte al funerale del Principe Filippo per via del suo stato di gravidanza ormai avanzata, mentre le malelingue hanno ipotizzato che Meghan non abbia voluto mettersi in volo per evitare di attirare l’attenzione su di sé durante i funerali (proprio a causa di quanto affermato di recente da Oprah Winfrey).

La seconda gravidanza dell’ex duchessa

Oggi Meghan Markle e Harry (che nel frattempo è già rientrato in California) risiedono a Santa Barbara, e proprio negli States nascere la loro seconda figlia. La nascita della bambina – il cui nome è per il momento top secret – sarebbe ormai imminente, e a quanto pare la piccola sarà la prima nipote della Regina Elisabetta a nascere su suolo americano.