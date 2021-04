Adelaide De Martino, sorella minore di Stefano, ha svelato chi è la sua nuova fiamma via social: si tratta di un attore di Gomorra.

La sorella di Stefano De Martino, Adelaide De Martino, ha “presentato” ai fan dei social il suo nuovo amore: si tratterebbe dell’attore di Gomorra Emanuele Vicorito, noto per aver interpretato il personaggio di O’ Pop nella prima stagione della famosa serie televisiva. Sui social la ragazza ha postato alcune foto in cui lei e l’attore sono teneramente abbracciati, e in tanti tra i fan le hanno fatto le congratulazioni per il suo nuovo amore.

Adelaide De Martino ed Emanuele Vicorito stanno insieme

Tra Adelaide De Martino e l’attore Emanuele Vicorito sembra essere scoppiata la passione: sui social i due si sono mostrati in una serie di scatti che sembrano proprio confermare la liaison. “Siete bellissimi!”, ha scritto tra i commenti qualcuno tra gli amici della sorella di De Martino, che sui social gode di grande popolarità.

Adelaide è la sorella minore dell’ex marito di Belen: classe 1994, ha 6 anni meno di Stefano ma è più grande del loro terzo fratello, Davide. Da sempre è legatissima al fratello maggiore e a suo figlio, Santiago, suo adorato nipotino.

Chi è Emanuele Vicorito

Classe 1989, Emanuele Vicorito ha esordito come attore nel 2005 e ha preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive. Tra queste anche la prima stagione di Gomorra, dove ha vestito i panni di O’pop. Oltre ad essa ha recitato ne L’oro di scampia e in Un posto al sole, La squadra, In viaggio con Adele e Il commissario Ricciardi. In tanti tra i fan sui social non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua storia d’amore con Adelaide De Martino.

