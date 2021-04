Stefania Orlando ha condiviso un post al vetriolo in rete ed il destinatario sembrerebbe essere proprio Matteo Salvini.

La bella conduttrice e showgirl italiana, Stefania Orlando reduce dal successo ottenuto con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha pubblicato di recente un post su Twitter facendo riferimento ad un argomento assai delicato come quello dell‘utero in affitto e che sembrerebbe avere come destinatario proprio il politico italiano, Matteo Salvini. Quest’ultimo infatti, su quest’argomento, ha espresso il suo parere (non favorevole) durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Ecco tutti i dettagli.

Stefania Orlando e le esternazioni di Matteo Salvini

Che cos’hanno in comune Stefania Orlando e Matteo Salvini? Forse ben poco ed anche la loro idea sulla questione “Utero in affitto” sembrerebbe non trovare alcuna somiglianza. Per il leader della Lega infatti “L’utero in affitto è da considerarsi un vero abominio” ma prima ancora di queste esternazioni Salvini nel salotto di Maurizio Costanzo si era così espresso e sulle coppie gay:

“Per me uno può fare l’amore con chi vuole, cenare, dormire e innamorarsi in libertà. Non mi interessa se sei trans, gay o etero. … Questo però non mi impedisce di ritenere che un bimbo abbia bisogno di una mamma e un papà e che l’utero in affitto e i bambini in vendita siano un abominio e una follia.”.

Stefania Orlando, il tweet al veleno per Matteo Salvini

Dall’altra parte invece, l’ex gieffina Stefania Orlando ha condiviso questo post su Twitter: “Chissà perché quando si parla di utero in affitto e madri surrogate si fa riferimento sempre e solo alle coppie omosessuali, non si tiene presente, o forse fa comodo non dire, che la maggior parte delle coppie che ne usufruiscono sono eterosessuali”.

Stefania Orlando nel suo post non ha mai citato il politico Salvini ma sono in molti in rete, a credere che questo tweet sia indirizzato proprio al Leader della lega. Che quest’ultimo torni presto sull’argomento o lasci invece perdere la discussione?