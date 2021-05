Adele ha perso suo padre, Mark Evans, scomparso a causa del cancro. La cantante e il genitore avrebbero sempre avuto un rapporto difficile.

Adele ha perso suo padre, Mark Evans, che aveva abbandonato lei e sua madre quando lei aveva solamente 2 anni. Nel corso degli anni sia da parte di Adele sia da parte dello stesso Mark Evans ci sarebbero stati dei tentativi di riavvicinamento, ma la dipendenza dall’alcool dell’uomo avrebbe creato ulteriori dissapori tra i due. Il padre della cantante aveva solamente 57 anni e da tempo combatteva contro il cancro. Secondo il Daily Mail, nonostante il rapporto conflittuale, la cantante sarebbe molto turbata per la scomparsa del genitore.

Adele: morto il padre

Adele ha perso sua padre Mark Evans, da tempo impegnato a combattere contro il cancro. La cantante non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla scomparsa del genitore, con cui è noto che non avesse un buon rapporto.

Adele

Mark Evans avrebbe infatti abbandonato lei e sua madre quando Adele era ancora una bambina e in seguito i tentativi della cantante di ricucire un rapporto col genitore sarebbero naufragati a causa della sua dipendenza da alcool. Secondo il Daily Mail Mark Evans non avrebbe neanche conosciuto il suo nipotino, Angelo James, frutto del matrimonio (naufragato) tra la cantante e Simon Konecki.

I dissapori col padre

In un’intervista a Vogue Adele avrebbe affermato in merito al suo rapporto col padre: “Non mi sentirà mai più. Se mai lo vedrò, gli sputerò in faccia”. La cantante in passato sarebbe rimasta ferita da alcune dichiarazioni rilasciate dall’uomo ai paparazzi, dove avrebbe imputato al suo abbandono le difficoltà di sua figlia nel trovare l’amore. Sarà vero? Per il momento la famosa ha preferito non esprimersi in merito alla scomparsa del genitore e in tanti tra i suoi fan sono in attesa di saperne di più.