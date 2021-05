Silvio Berlusconi, che era stato dimesso dal San Raffaele lo scorso 30 aprile, è stato nuovamente ricoverato durante la notte dell’11 maggio.

A pochi giorni dalla fine del suo ultimo ricovero (durato circa un mese) Silvio Berlusconi ha fatto di nuovo ritorno al San Raffaele durante la notte dell’11 maggio. La notizia è stata confermata dall’Ansa, che ha fatto sapere che l’ex Premier dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli e ad altre cure per via dei suoi strascichi dovuti al Covid (a cui era risultato positivo tra settembre e ottobre 2020).

Nella notte dell’11 maggio Silvio Berlusconi è stato trasportato all’ospedale San Raffaele per ulteriori accertamenti. Stando a quanto riporta Milano Today, l’ex premier starebbe combattendo contro una patologia infiammatoria cronica che si sarebbe aggravata dopo il suo contagio da Covid-19.

Quando era guarito dalla malattia, a ottobre 2020, lui stesso aveva confessato che quella contro il Coronavirus sarebbe stata per lui “la battaglia più difficile della sua vita”. Proprio a causa del virus Berlusconi ha dovuto rinunciare a prendere parte al matrimonio di suo figlio Luigi, e a seguire è entrato e uscito dall’ospedale per diversi mesi.

Il rinvio del Ruby Ter

A causa delle condizioni di salute dell’ex Premier e dei suoi numerosi ricoveri in ospedale, le udienze per il processo Ruby Ter sono state rinviate ben 7 volte. La prossima udienza era stata fissata per il 13 maggio, ma al momento – a causa delle condizioni di salute del Cavaliere – non è chiaro se avrà luogo o meno. I legali di Berlusconi hanno mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute così come i familiari, che ancora non si sono espressi in merito alla vicenda. Nelle ultime ore La Repubblica ha fatto sapere che Barbara Berlusconi, primogenita dell’ex premier, attende il suo quinto figlio (14esimo nipote per Silvio Berlusconi).