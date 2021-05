Dopo l’ultimo intervento al viso Gessica Notaro si è mostrata con un filo di make up sui social e ha espresso ai fan tutta la sua gioia.

Gessica Notaro si è recentemente sottoposta ad un delicato intervento al viso che le ha consentito di tornare in possesso del suo aspetto (dopo la cruenta aggressione con l’acido subita dal suo ex). Con un breve video sui social la modella ha mostrato il suo volto ai fan e ha espresso tutta la sua felicità: “Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato. Io sono strafelice!”

Gessica Notaro: le foto dopo l’intervento

Dopo numerosi e dolorosi interventi, Gessica Notaro sta tornando in possesso del proprio aspetto. Sui social la modella – che nel 2017 ha subito una violenza aggressione con l’acido da parte del suo ex, Edson Tavares – ha mostrato entusiasta il suo volto ai fan e ha scritto: “Tanta sofferenza ma ne è’ valsa la pena! Ps: nel video ho usato un filtro di Instagram perché mi piace tanto quindi chiaramente dal vivo qualche imperfezione c è ancora ma rispetto a prima decisamente la svolta!”

In vista dell’estate 2021, la Notaro ha anche rivelato tramite stories di essersi rimessa in forma attraverso alimentazione e sport. Per la modella – che nel frattempo sembra aver trovato la felicità accanto al fidanzato Filippo Bologni – si tratta di uno splendido periodo.

Il nuovo amore

Oggi Gessica Notaro è legata al campione d’equitazione Filippo Bologni, con cui sembra essere più felice che mai. Proprio Bologni ha commentato il suo ultimo post – dopo l’intervento al viso – esprimendo alla modella tutto il suo amore: “Sei la più bella del mondo, Ti amo”, ha scritto. Dopo anni di sofferenza e di dolore Gessica sembra dunque aver finalmente ritrovato il sorriso.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gessicanotaroreal/?hl=it