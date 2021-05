La giovane modella Maria Laura De Vitis ha annunciato via social la fine della sua storia d’amore con Paolo Brosio.

La liaison tra Paolo Brosio e la giovane modella ed influencer Maria Laura De Vitis è giunta al capolinea. A rivelarlo è stata proprio l’ex fidanzata di Brosio, che nelle sue stories via social ha scritto:

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche Paolo pensa di me la stessa cosa.”

Fonte foto: https://www.instagram.com/la.devitis/

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati

La storia tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis è giunta al termine dopo circa un anno d’amore e decine di polemiche. In tanti hanno avuto da ridire sulla differenza d’età tra i due che, nei salotti tv di Barbara D’Urso, hanno sempre difeso la loro storia d’amore e la volontà di continuare a stare insieme. Al momento l’ex coppia non ha spiegato i motivi che l’avrebbero spinta alla separazione, ma Maria Laura De Vitis ha specificato tramite stories che lei e Brosio avrebbero mantenuto buoni rapporti.

I due – stando a quanto rivelato da Brosio a Diva e Donna – si sarebbero conosciuti nel locale di Andrea Bocelli in Toscana e ben presto era scoccata la scintilla.

Le voci sul presunto tradimento

Per mesi sono circolate voci riguardanti un presunto tradimento messo in atto da Maria Laura De Vitis ai danni di Brosio. La ragazza – stando a quanto svelato a Live – Non è la D’Urso – sarebbe stata pizzicata con un imprenditore suo coetaneo a cui avrebbe dato un bacio sulle labbra. Lei ha sempre smentito la vicenda e Brosio l’ha più volte difesa in diretta tv.

Fonte foto: https://www.instagram.com/la.devitis/