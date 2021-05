Dayane Mello è stata avvistata durante la sua vacanza in barca in Costiera Amalfitana mentre dava dei baci bollenti a un imprenditore.

A quanto pare non sarebbe in corso alcuna liaison top secret tra Dayane Mello e Mario Balotelli: nelle ultime ore Chi ha diffuso alcuni scatti dove si vede la modella avvinghiata ad un giovane imprenditore che – ha fatto sapere la rivista – si chiamerebbe Andrea. I due si frequenterebbero solo da alcune settimane ma Dayane sembrerebbe più felice che mai. “Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice. Non andrò mai più di corsa e non sbatterò più la testa come il passato”, ha dichiarato la modella al settimanale di Signorini.

Dayane Mello: i baci infuocati in barca

A quanto pare c’è un nuovo amore nel cuore di Dayane Mello: la top model brasiliana è stata sorpresa da Chi durante una vacanza in barca in compagnia di un imprenditore di nome Andrea. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla nuova fiamma di Dayane, che fino a pochi giorni fa era al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli. La storia con l’imprenditore appena conosciuto è destinata a durare? In tanti tra i fan della modella sperano di sì.

Il tragico lutto della modella

Al settimanale di Alfonso Signorini Dayane Mello ha confessato di essere ancora affranta per la prematura scomparsa di suo fratello Lucas, morto a soli 27 anni in un drammatico incidente stradale mentre lei si trovava nella casa del Grande Fratello Vip. La modella ha confessato di soffrire ancora molto per la morte del fratello e per la lontananza degli altri fratelli (residenti in Brasile). “Vorrei essere vicina alla mia famiglia”, ha dichiarato Dayane al settimanale di Alfonso Signorini.