Chi ha sentito il nome Silvio Berlusconi, almeno una volta, nella vita, deve aver sentito anche quello della sua celebre residenza estiva in Sardegna: Villa Certosa. Un Eden privato e blindato, ma anche super osservato dal gossip, il cui costo sarebbe decisamente astronomico e persino fuori dalla portata di molti “paperoni” nel resto del mondo. Vi sveliamo tutto quello che è emerso sulla casa del leader di Forza Italia, tra lusso sfrenato e curiosità.

Villa Certosa: dov’è la casa per le vacanze di Berlusconi

Dopo avervi parlato di Villa Zeffirelli – la casa romana dell’ex Cavaliere Silvio Berlusconi in cui ha scelto di stare dopo Palazzo Grazioli – vi sveliamo ora com’è Villa Certosa, la sua residenza estiva a Porto Rotondo, in Sardegna, un’oasi paradisiaca che ha sempre fatto gola ai paparazzi di tutta Italia.

Incastonata in uno dei luoghi più esclusivi dell’Isola, è circondata da un parco di oltre 580mila metri quadrati. 80 volte più grande di un campo da calcio (che di metri quadrati ne macina circa 7mila…). Non è un caso, dunque, se sia entrata di prepotenza tra le residenze più care e lussuose al mondo…

Villa Certosa di Berlusconi: quanto vale

Secondo Il Corriere della Sera, Berlusconi avrebbe fatto fare una perizia sul valore della residenza estiva, aggiornata al febbraio 2021, e questa avrebbe restituito un dato record. Spesso si è parlato di una vendita della proprietà – per Wikipedia non era più del leader di FI, ma questa si sarebbe poi rivelata una fake news – che, stando ai numeri emersi a mezzo stampa, avrebbe tutti i crismi per competere con i costi delle dimore dei reali di mezza Europa.

259 milioni di euro: tanto varrebbe Villa Certosa secondo il geometra di fiducia dell’ex premier, Francesco Magnano. La perizia tecnica, aggiornata al 19 gennaio 2021, certificherebbe precisamente un valore di 259.373.950 euro.

Villa Certosa: com’è fatta la residenza estiva dell’ex premier

Ma com’è fatta Villa Certosa? Secondo la perizia citata dal Corriere, è composta da 68 vani, un’autorimessa da 181 metri quadrati e un altro spazio per posti auto prossimo a questa superficie. Presenti anche 4 bungalow e 2 ulteriori immobili, “Cactus” e “Ibiscus”, un teatro, una torre, una palestra, un’area per la talassoterapia, una serra e quasi 300 metri quadrati di orto medicinale…