Chi di noi non ha mai sognato di provare l’ebrezza di vivere nello spazio? Ora si può: affittando una Futuro House a forma di UFO!

Mentre la corsa allo spazio continua si può avere anche un piccolo assaggio di vita extraterrestre anche restando sulla terra. A renderlo possibile è Airbnb che ci permette di soggiornare in una Futuro House completamente restaurata!

Si tratta di uno degli 85 prefabbricati a forma di Ufo nati dalla mente di Matti Suuronen negli anni ’60. La Ufo House in questione si trova nei pressi del parco nazionale del Joshua Tree, in California e può ospitare fino a 4 persone.

Dormire in una mini-casa spaziale

La Futuro House californiana ha l’aspetto di un grande disco voltante arancione che si eleva dal terreno per mezzo di una struttura di supporto. E che disco volante sarebbe se per accedervi non si dovesse percorrere la tipica scaletta?

Fewer than 100 #Futuro houses were ever constructed, so imagine getting the chance to step aboard one – and better still, sleep inside it! Area 55 #FuturoHouse ‘hovers’ over the desert in #California‘s #JoshuaTree, with awe-inspiring 360-degree views https://t.co/NP98cCcdjx pic.twitter.com/0a9U4WRbEJ — Host Unusual (@HostUnusual) March 6, 2020

Quella che vediamo all’esterno è un’abitazione dall’aspetto molto alieno, ma racchiude in realtà al suo interno ogni comfort: due letti matrimoniali, un bagno e tutto ciò che occorre per soggiornarvi. A completare il quadro c’è un ambiente ben illuminato ottenuto grazie agli oblò che si susseguono lungo tutto il perimetro. Attualmente su Airbnb i prezzi per la prima data disponibile (ovvero a marzo del 2022) si aggirano intorno ai 231€ a notte, esclusi i costi aggiuntivi per la pulizia e il soggiorno che variano in base alla durata della permanenza.

Le Futuro House nel mondo

Le Futuro House furono progettate dall’architetto finlandese Matti Suuronen nel 1968. Si tratta di case prefabbricate complete di tutto l’arredamento con camere da letto complete, bagno, sala da pranzo e soggiorno. Non mancano il sistema di riscaldamento e l’aria condizionata per garantire tutti i comfort ai suoi occupanti.

The sun sets on another #FuturoHouse visit, and then it was gone… #LeHavre landing: completed

Next destination: Unknown pic.twitter.com/rT5wDYpq8C — FuturoHouse (@FuturoHouse) September 29, 2018

Negli anni queste case futuristiche che possiamo vedere in questa foto sono state adibite a svariati scopi e così alcune si sono trasformate da residenze in dei musei visitabili. Se poi ci spostiamo fino in Florida, a Tampa Bay, troviamo chi ha utilizzato una di queste abitazioni in modo davvero particolare. In questo caso, infatti, una Futuro House è diventata parte dello strip club 2001 Odyssey club.

Fonte foto in evidenza: https://twitter.com/FuturoHouse/