Un avvio di campionato non troppo felice per il Bologna ha portato, probabilmente, a duri insulti e critiche per Sinisa Mihajlovic. Parole e molto altro che ha disturbato anche la famiglia del mister serbo tanto da portare sua figlia Viktorija a reagire duramente sui social con un messaggio rivolto ai leoni da tastiera.

Mihajlovic insultato: lo sfogo della figlia Viktorija

Come detto, forse per gli scarsi risultati fin qui ottenuti dal suo Bologna, Sinisa Mihajlovic è finito nel mirino degli haters e dei tifosi rossoblù che evidentemente hanno oltrepassato certi limiti andando a colpire nel profondo anche la famiglia dell’allenatore serbo.

E’ da leggere in tal senso lo sfogo di sua figlia Viktorija che su Instagram ha scritto: “Non scrivo mai queste cose sui social, non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro ad una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione. Ma credo che quanto il limite viene raggiunto ed addirittura olrepassato qualcosa vada detto”, ha sottolineato furente la figlia di Mihajlovic.

“Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata. Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo, ci mancherebbe. Ma quando poi si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose vergognose che ho letto, no. Non lo accetto più. Quello che scrivete è raccapricciante. Ricordatevi che state parlando di un uomo, di un padre. Ricordatevi che ci sono di mezzo dei ragazzi che potrebbero leggere quello che scrivete e rimanerne colpiti. Ed io mi vergogno per voi”.

Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni ma solo la speranza che gli haters o i tifosi delusi cambino atteggiamento.

