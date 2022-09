Alessandro Cecchi Paone racconta la sua storia estiva con un giovane ragazzo col quale è stato paparazzato di recente.

Intervista a Fanpage per Alessandro Cecchi Paone. Il noto uomo di spettacolo, giornalista e conduttore televisivo ha parlato di diversi argomenti ed in particolare anche delle recenti immagini che lo vedono protagonista di dolci effusioni con un quello che è il suo attuale compagno o per lo meno il ragazzo col quale, parole sue, sta vivendo una “bellissima storia estiva”.

Alessandro Cecchi Paone e la relazione con un giovane ragazzo

ALESSANDRO CECCHI PAONE

In questi giorni hanno fatto il giro del web alcuni scatti catturati da Chi che mostravano appunto Alessandro Cecchi Paone scambiarsi dolci effusioni con un giovane ragazzo. Di lui non si sa praticamente nulla e lo stesso uomo di spettacolo non è entrato in dettagli per spiegare bene chi sia.

“È una bellissima storia estiva. Non viviamo nemmeno nella stessa città ma mi trovo benissimo con lui”, ha ammesso Paone. “È dolcissimo, affettuoso, abbiamo avuto un’ottima intesa fin dal primo incontro avvenuto per puro caso. Ma non sono pronto a fare discorsi su una storia così recente. Speriamo bene”.

Dando poi qualche informazione in più: “Mi ha cercato lui su Instagram qualche mese fa. Ci saremmo dovuti vedere in una città intermedia tra Roma e il posto in cui vive lui, che per il momento tengo riservato. Mi erano piaciute le sue foto, quello che scriveva su Instagram e abbiamo deciso di conoscerci”.

Sul giovane ragazzo di cui si sa solo che ha 26 anni: “Si chiama davvero Simone e ci saremmo dovuti incontrare a Pescara alla fine di un mio convegno. Lui, poverino, è venuto fin lì ma il convegno è finito tardissimo e, dispiacendomi molto perché di solito non do buche, ho dovuto dirgli che non riuscivo a incontrarlo. Lui aveva già fatto due ore di viaggio, era quasi arrivato ed è dovuto tornare indietro. È partita malissimo ma il suo desiderio di conoscermi c’era. Anch’io ero incuriosito e mi sentivo molto in colpa, quindi per farmi perdonare l’ho invitato a Positano”.

E ancora: “È un ragazzo molto giovane ma ha già una bella esperienza in campo sentimentale. Come me, nasce etero con delle storie anche importanti. È una persona molto semplice che non ha niente a che fare con questo mondo. Lavora nell’azienda agricola di famiglia. Mi ha cercato proprio perché aveva vissuto il mio stesso percorso e voleva confrontarsi”.

“È giovane, fa l’agricoltore, vive in campagna, non c’entra niente con il nostro mondo e ha appena iniziato questo percorso di presa di coscienza della sua dimensione gay quindi bisogna proteggerlo. Questo è il ruolo del compagno più grande sia nelle coppie etero che in quelle gay”, ha aggiunto il giornalista.

Di seguito un post su Twitter di un utente molto contento per la relazione del noto uomo di spettacolo e divulgatore scientifico:

Quanto sono belli insieme.

Cecchi Paone ha ancora un grosso fascino che fa presa su i ragazzi giovani e freschi.

Li adoro 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Un amore così innocente 😍😍😍😍😍#CECCHIPAONE pic.twitter.com/jY8Fn5yoJa — Lucas Prezioso (@lucasprezioso) September 1, 2022

