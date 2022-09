Giuliana De Sio si è raccontata a 360° confessando anche di aver avuto dei momenti molto brutti nei quali è stata vicina alla morte.

Riparte alla grande la stagione di ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione Rai condotta da Serena Bortone. Ospite martedì 6 settembre Giuliana De Sio che si è raccontata a 360° su svariati temi. Parole importanti quelle della nota attrice a proposito della sua salute e di alcuni momenti che l’hanno vista anche vicina alla morte.

Giuliana De Sio: “Ho sentito che stavo per morire”

A proposito di alcuni episodi che l’hanno vista protagonista di problemi di salute, la De Sio ha poi raccontato apertamente di essere stata sul punto di morire e di aver avuto paura.

“Col Covid, dico la verità, non ho avuto cose particolari o paura. Sono stata chiusa allo Spallanzani per 15 giorni senza poter vedere nessuno. E io per me che soffro di claustrofobia. Ma la cosa più grave è stata un’altra… Ho avuto una trombosi o un’embolia polmonare. Insomma, una cosa di cui si muore e invece io sono qui. Mi ritengo una sopravvissuta”.

“Non sono morta ma ho avuto la sensazione di star per morire. Ma il corpo mi ha dato informazioni precise. Ho provato panico ma mi hanno fatto, forse, dormire. Quando mi sono ripresa c’era un dottore che mi ha detto ‘ci andiamo a fare una partita a tennis?’. Questo mi ha fatto tornare subito la gioia di tornare alla vita. Sono tornata a vivere in modo naturale”.

Di seguito, invece, una parte dell’odierna intervista decisamente più gioiosa e divertente pubblicata su Twitter in un post dal profilo ufficiale di ‘Oggi è un altro giorno’ nella quale l’attrice ha scherzato con la presentatrice a proposito del sul suo nome e della possibilità di fare degli anagrammi:

Si scrive Giuliana De Sio, si legge… ascoltate il video😜

E voi, avete mai provato ad anagrammare il vostro nome? #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #6settembre pic.twitter.com/JHZAjZCE7L — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) September 6, 2022

