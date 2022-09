Una festa speciale per una persona speciale: Elisabetta Gregoraci ha organizzato un party per la tata di suo figlio Nathan Falco.

L’abbiamo vista sulle riviste di gossip per una presunta nuova relazione e solamente poche ore fa uno scatto da urlo senza veli. Ora, Elisabetta Gregoraci torna alla cronaca per una festa davvero speciale organizzata in prima persona per… la tata di suo figlio Nathan Falco, Jeannette Sumajit detta Thatu.

Elisabetta Gregoraci: festa per la tata di Nathan Falco

Nella notte, Elisabetta Gregoraci ha voluto omaggiare con un momento speciale la tata che la aiuta a prendersi cura di suo figlio Nathan Falco. La conduttrice si fa dare una mano da Jeannette Sumajit detta “Thatu” che evidentemente ha compiuto gli anni e ha potuto festeggiare in modo unico o quasi.

Come anche lo scorso anno, la presentatrice calabrese ha organizzato per al tata un party in un ristorante sulla costa francese dove la donna vive appunto con lei e il figlio. Thatu è stata festeggiata con una torta corredata da candeline circondata dalle persone a lei più care.

Tra queste, ovviamente, la Gregoraci ma anche il ragazzo. Infatti era presente anche il “piccolo” Nathan. La showgirl ha mostrato alcune immagini su Instagram. Nelle sue stories ecco anche dei filmati dove si vede il clima di gioia.

Infine, una piccola curiosità. Come ricordato da Today.it, lo scorso anno, la Gregoraci aveva fatto un bellissimo regalo alla sua tata presentandole Chiara Ferragni di cui, evidentemente, la donna era ed è grande fan. Quest’anno la festa e chissà anche quale altro pensiero…

Di seguito, invece, uno dei recenti post Instagram della showgirl:

