Storia finita tra Ilary Blasi e Francesco Totti: non solo nella vita reale. In tv, ecco un dettaglio che non è sfuggito agli spettatori.

Sono passati ormai quasi due mesi dall’annuncio della loro separazione. Eppure, Ilary Blasi e Francesco Totti fanno ancora parlare. I due sono molto seguiti dai paparazzi, ma anche i loro fan sono molto attenti a quello che accade attorno alle loro figure. I più attenti, infatti, hanno notato un dettaglio in tv che conferma l’addio anche sul piccolo schermo tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice.

Ilary Blasi senza Totti anche negli spot tv

Ilary Blasi

Come anticipato, l’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra essere stato sancito anche tv, persino negli spot pubblicitari. La conferma è sottolineata da Blogo TV che ha notato come un dettaglio sancisca la separazione della coppia.

Nella nuova versione della pubblicità di Lenor, in onda da fine agosto, si vede come in un momento specifico dello spot, pallone da calcio e foto della Blasi con Totti siano sparite.

Ad un certo punto della pubblicità, la conduttrice finge di trovarsi sotto ad un nubifragio per evitare di andare in studio e rimanere a letto per godersi il profumo del detersivo sponsorizzato. Nella vecchia versione, accanto a lei, su un mobiletto, appariva un pallone e anche una foto incorniciata con Totti.

Ora, invece, nessuna traccia di tutto questo. Si tratta quindi dell’ennesima dimostrazione di come tutto il mondo dello spettacolo e del piccolo scherma si stia adattando alla fine di un rapporto che aveva fatto “impazzire” di gioia tante persone.

Chissà cosa ne pensano i fan. Alcuni di loro, magari, avrebbero preferito mantenere la vecchia versione per sperare, un giorno, di rivedere i due tornare insieme con un clamoroso colpo di scena…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della presentatrice tv:

Riproduzione riservata © 2022 - DG