Don’t Worry Darling continua a far parlare di sé. Dopo le notizie riguardanti l’assenza di Florence Pugh dalla campagna pubblicitaria del film, l’ultimo polverone riguarda invece l’attore protagonista Harry Styles. In un video pubblicato su twitter, infatti, lo si vede mentre volta la testa verso il collega Chris Pine, già seduto sulla sua poltroncina in sala alla premiere del film alla Mostra del cinema di Venezia 2022, e compiere un gesto che molti hanno ritenuto essere un vero e proprio sputo.

Oltre ad essere inequivocabile la smorfia di Harry Styles, a eliminare ogni dubbio ci pensa la reazione dello stesso Pine. L’attore infatti sposta l’attenzione verso i suoi pantaloni, come ad osservare cosa ci sia finito sopra, per poi assumere un’espressione annoiata e infastidita.

someone needs to begin a full fledged investigation into what happened on that don’t worry darling set… wdym harry styles spitting on chris pine on NATIONAL TELEVISION? pic.twitter.com/jpow9JT8pk