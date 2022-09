Messaggio social di Alex Belli verso Orietta Berti con una critica che sa tanto di caduta di stile: ecco cosa è successo.

Nelle scorse ore un bacio galeotto tra la sua compagna Delia Duran e una donna, ora una sua uscita poco felice. Alex Belli continua a far parlare di sé e lo fa con una sorta d’attacco nei confronti di Orietta Berti. Ebbene sì, perché il noto attore, ormai volto della tv dopo svariate partecipazioni a reality show, si è lasciato andare ad un commento sui social decisamente forte e che a molti è parso di cattivo gusto.

Alex Belli e le parole su Orietta Berti

Alex Belli

La questione tra Alex Belli e Orietta Berti nasce sui social e da un messaggio di una utente che faceva riferimento ad un virgolettato della nota cantante in merito alle sue capacità di ricordare i nomi dei futuri concorrenti del GF Vip. La donna, infatti, sarà opinionista del reality e avrà un ruolo importante.

L’utente Twitter si è lamentata del fatto che la Berti in passato abbia avuto il coraggio di criticare Belli e che adesso si trovi a dire pubblicamente certe cose. Proprio l’attore ha preso la parola sorprendendo con una uscita infelice.

“Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!”, il commento di Belli che ha ricevuto molte critiche in quanto offensivo verso la Berti. Vedremo se ci sarà una risposta…

Di seguito il post su Twitter di Belli:

Andiamo bene!!!🤯

Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai Giovani!!!😭😭😭😱😱 — ALEX BELLI (@AXBproduction) September 5, 2022

