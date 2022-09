Curiose parole di Guendalina Tavassi a proposito della figlia Gaia che prenderà parte alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Mamma orgogliosa e disposta anche a risultare antipatica pur di fare il bene di sua figlia. Guendalina Tavassi ha raccontato alcune curiosità a proposito della recente partecipazione della sua Gaia a Miss Italia spiegando di averla “minacciata” pur di vederla prendere parte al noto concorso di bellezza.

Guendalina Tavassi e la figlia Gaia a Miss Italia

Guendalina Tavassi

Intervistata da Novella 2000, Guendalina Tavassi ha raccontato alcuni dettagli davvero curiosi sul suo rapporto con sua figlia Gaia. La recente naufraga dell’Isola dei Famosi ha spiegato che ci sia stato tanto del suo nella partecipazione della figlia a Miss Italia.

“Volevo che facesse un’esperienza diversa e che si rendesse conto che è molto bella, contrariamente a quanto pensa”, ha spiegato la donna. “Mia figlia è la ragazza più insicura che io conosca: passa le sue giornate a dire che si sente brutta. Nemmeno esce perché si sente brutta. Io mi sono detta che dovevo fare qualcosa e così quando ho visto il form di iscrizione al concorso su Instagram, l’ho compilato. Ma non sapevo come dirglielo. Mi ha detto che sono matta, e che comunque non l’avrebbero mai chiamata”.

Invece il telefono ha squillato: “L’hanno chiamata, ma lei non voleva andare. Così, l’ho minacciata: le ho detto che le avrei sequestrato il telefono e l’ho costretta. Alla prima selezione stava lì come un cane bastonato. Alla seconda selezione ha vinto la fascia: le avevo raccomandato di sorridere, evidentemente mi ha ascoltato, perché in tutte le foto era sorridente e bellissima”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2022 - DG