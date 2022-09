Archiviato l’amore con Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié sembra essersi particolarmente avvicinata ad un ragazzo noto per la partecipazione ad Amici.

Gli indizi social seminati da Lulù Selassié nelle ultime settimane lasciano intendere che la ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia deciso di lasciarsi alle spalle la parentesi sentimentale con Manuel Bortuzzo. Così, mentre lui pare abbia ritrovato l’amore accanto ad Angelica Benevieri, anche l’ereditiera potrebbe essere tornata a sorridere grazie al cantante Astol, ex concorrente di Amici.

Lulù e Astol insieme, gli indizi sui social

A lasciar intendere che tra Lulù Selassié e Astol ci possa essere qualcosa che va ben al di là della semplice amicizia sono stati gli amici dei diretti interessati. Nelle ultime Instagram story postate da Clarissa Selassié e dal fratello del cantante, i due vengono ritratti in atteggiamenti che qualcuno ha già ritenuto “ambigui”.

In uno scatto, poi condiviso dalla ex gieffina e dall’ex concorrente di Amici, i due si mostrano teneramente abbracciati con tanto di emoticon a forma di cuore che incorniciano la foto. Astol, inoltre, ha postato nelle sue story l’immagine della mano di Lulù adagiata su di lui.

Al popolo della rete sembrano bastare questi semplici indizi per iniziare a pensare ad un flirt tra i due e i fan di Lulù sono già in visibilio per la loro beniamina, recentemente attaccata – ancora una volta – dal padre di Manuel Bortuzzo, Franco.

Per lei, tuttavia, la parentesi con la famiglia del suo ex fidanzato sembra essere ampiamente chiusa e per lei si sono aperte nuove possibilità professionali.

