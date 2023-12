Chi ha ottenuto i risultati migliori nella serata di domenica 17 dicembre? Ecco i dati Auditel.

Nella serata di domenica 17 dicembre tra fiction, reality e film i palinsesti hanno proposto ai telespettatori una grande varietà di programmi. Tra questi è andata in onda la puntata speciale di Tale e Quale dedicata al Natale. Alla conduzione di Carlo Conti, NaTale e Quale Speciale Telethon si è guadagnato il primo posto per risultati di share e ascolti. Vediamo nel dettaglio come sono andate le altre reti generaliste con i dati Auditel.

‘NaTale e Quale speciale Telethon’ al primo posto

Come anticipato al primo posto per risultati Auditel troviamo NaTale e Quale speciale Telethon andato in onda su Rai 1. Il programma condotto da Carlo Conti ha ottenuto uno share del 16,86% ed è stato seguito da 2.810.000 telespettatori. Subito dopo troviamo la soap turca, Terra Amara in onda su Canale 5 che ha ottenuto uno share del 15,77% con 2.655.000 telespettatori davanti alla tv.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

In onda sul Nove Che Tempo Che Fa che ha registrato il 9,1% di share con 1.760.000 telespettatori mentre Che Tempo Che Fa – Il tavolo ha ottenuto uno share dell’8,1% con 1.030.000 spettatori. Report in onda su Rai 3 ha registrato invece uno share del 9,7% ed è stato seguito da 1.786.000 spettatori davanti alla tv. Su Italia 1 Harry Potter e i Doni della morte Parte II ha ottenuto uno share del 7,3% ed è stato seguito da 1.256.000 spettatori. L’appuntamento con Zona Bianca su Rete 4 ha registrato uno share del 3,3% e 466.000 spettatori. Il reality su Rai 2 La Caserma ha invece ottenuto uno share del 2,3% con 427.000 telespettatori. Il film natalizio, La chiave del Natale, su Tv 8 ha registrato uno share del 2,3% con 410.000 spettatori infine su La 7 Era mio padre ha ottenuto uno share del 2% e 342.000 spettatori.