Ecco quali sono le location di Ferrari, il film che racconta la storia del fondatore dell’omonima casa automobilistica.

Uno dei marchi più conosciuti dell’Italia nel mondo è certamente Ferrari, la mitica auto che ha conquistato gli amanti delle quattro ruote (e non solo) in ogni continente. La storia del fondatore della casa automobilistica di Maranello, Enzo Ferrari, è stata raccontata dal film Ferrari, diretto da Michael Mann e uscito nelle sale cinematografiche da giovedì 14 dicembre 2023. Vediamo ora quali sono le location di Ferrari.

Ferrari: le location del film

Tra le location del film Ferrari non poteva mancare Maranello, la cittadina simbolo della casa automobilistica, dove nel 1943 è stato fondato lo stabilimento (che è ancora lì presente, insieme al museo sulla Ferrari).

BANDIERA FERRARI

Oltre che a Maranello, la pellicola di Michael Mann è stata girata anche a Modena: è qui che è ambientata tutta la prima parte della storia, in cui vengono narrate anche le vicende personali di Enzo Ferrari. Il Largo Garibaldi troviamo la casa dove abitava Enzo Ferrari ma è riconoscibile anche Palazzo Ducale e corso Canalgrande.

Delle scene di Ferrari sono state poi girate a Reggio Emilia, a Fiorano Modenese, a Novarella, a Brescia e anche a Campo Imperatore, dove è stata girata la scena del tragico incidente della Mille Miglia 1957 in cui persero la vita undici persone, di cui nove spettatori, il pilota spagnolo Alfonso de Portago e il copilota copilota Edmund Gurner Nelson. Nella realtà l’incidente non è avvenuto nella strade dell’Abruzzo ma a Guidazzolo, in Lombardia.

Ferrari: il cast del film

Il protagonista di Ferrari è Adam Driver, che interpreta proprio Enzo Ferrari. La moglie Laura è invece impersonata da Penelope Cruz. Nel cast del film sono inoltre presenti Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Gabriel Leone, Sarah Gadon e Jack O’Connell.