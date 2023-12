Ecco dove vedere Ferrari in streaming, il film con Adam Driver che racconta la storia del fondatore della casa automobilistica: Enzo Ferrari.

Quella della Ferrari è uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo: le auto della casa di Maranello, con il simbolo del cavallino rampante, sono un vero e proprio sogno per milioni di persone in tutto il mondo e non solo per gli appassionati di motori. La storia di questa casa automobilistica e quella del suo fondatore, Enzo Ferrari, sono raccontate del film Ferrari, diretto da Michael Mann. E’ una storia che inizia nell’Italia degli anni ’50, nel momento più difficile della storia del marchio e del suo fondatore. Vediamo ora dove vedere Ferrari in streaming.

Dove vedere Ferrari in streaming

Ferrari è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 14 dicembre 2023, dopo che era stato presentato in anteprima come film in concorso all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. E’ quindi ancora presto per poterlo vedere su una delle tante piattaforma streaming.

Una volta che non sarà più presente nelle sale, però, Ferrari a destinato ad approdare in streaming su alcune delle principali piattaforma on demand, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Chili, Rakuten TV e le altre ancora. L’uscita di Ferrari in streaming la su può facilmente prevedere per il 2024. Resta da capire se il film verrà immediatamente incluso negli abbonamenti o se bisognerà acquistarlo a parte per poterlo vederlo su tutte le piattaforme. Più probabile la seconda opzione.

Ferrari: il cast del film

A vestire i panni del protagonista di Ferrari, Enzo Ferrari, è Adam Driver. L’altra grande protagonista del film è la moglie del fondatore della casa automobilistica, Laura, che è invece impersonata da Penelope Cruz. Nel cast del film sono inoltre presenti Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Gabriel Leone, Sarah Gadon e Jack O’Connell.