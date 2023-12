Chi ha ottenuto i risultati migliori per share e ascolti nella serata di lunedì 18 dicembre? Ecco i dati Auditel!

Nella serata di lunedì 18 dicembre è andata in onda la semifinale di Io Canto condotta da Gerry Scotti che ha decretato i ragazzi che ritroveremo per l’ultima puntata e che si contenderanno la vittoria. In onda sul primo canale Rai è andato invece in onda il film Napoli Milionaria! con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo che ha ottenuto ottimi risultati. Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati Auditel delle principali reti generaliste.

‘Napoli Milionaria!’ al primo posto

Al primo posto per risultati di share e ascolti troviamo il film con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo Napoli Milionaria!. Il film in onda su Rai 1 ha ottenuto uno share del 22% ed è stato seguito da 3.779.000 spettatori. Troviamo poi la semifinale di Io Canto Generation in onda su Canale 5 che ha registrato uno share del 20% con 2.854.000 spettatori davanti alla tv. Infine su La 7 La torre di Babele ha registrato uno share del 5,1% con 993.000 spettatori.

Vanessa Scalera

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Invece per quanto riguarda le altre reti generaliste, su Rai 2 Raiduo con Ale e Franz ha registrato uno share del 5% con 911.000 spettatori. Il film Trappola di cristallo su Italia 1 ha totalizzato uno share del 4,8% con 789.000 spettatori. In onda su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto uno share del 4,6% con 652.000 telespettatori davanti alla tv. FarWest in onda sul terzo canale Rai ha invece registrato uno share del 4,2% con 689.000 telespettatori. L’ultima puntata de Il contadino cerca moglie ha registrato uno share del 3,5% con 668.000 spettatori. Infine su TV 8 Come in una favola ha ottenuto uno share del 2% ed è stato visto da 365.000 spettatori.