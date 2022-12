Ecco le location di Io sono Babbo Natale: questa divertente commedia natalizia è l’ultimo film in cui ha recitato Gigi Proietti.

Nel novembre del 2020 ci lasciava uno dei più grandi attori e comici italiani: Gigi Proietti. Alcuni mesi dopo la sua morte usciva nelle sale cinematografiche il suo ultimo film: Io sono Babbo Natale. una commedia divertente il cui l’artista romano veste i panni proprio di Babbo Natale che, dopo anni e anni trascorsi a portare doni a tutti i bambini in giro per il mondo, si appresta ad andare in pensione. Prima però deve trovare un degno sostituto che prenda il suo posto e non lasci senza regali i bimbi e le bimbe. Vediamo ora quali sono le location di Io sono Babbo Natale.

Io sono Babbo Natale: le location del film

No, non è in Lapponia che si trova la casa di Babbo Natale in questo film ma a Roma. D’altronde Babbo Natale è abituato a girare per tutto il mondo… E’ proprio nella Capitale che è stato interamente girato il film. Tra le location di Io sono Babbo Natale troviamo il gazometro, il Colosseo, il Campidoglio e altri luoghi simbolo della città.

Gigi Proietti

Una delle principali location di Io sono Babbo Natale è però la villetta di via Cimone, nei pressi di Piazza Sempione, che è stata allestita a set principale del film: è questa villetta che nel film è diventata la casa romana proprio di Babbo Natale.

Io sono Babbo Natale: il cast del film

Come detto in precedenza, nel cast di Io sono Babbo Natale troviamo Gigi Proietti che veste i panni proprio di colui che porta i doni ai bambini. Il co-protagonista è invece Marco Giallini, un ladro che si ritrova proprio a svaligiare la casa di Babbo Natale.

E poi ancora troviamo Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Natalia Magni, Daniele Pecci, Giorgia Salari, Simone Colombari, Alice Adamu, Lorenzo Gioielli e Fabrizio Giannini.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG