Il Patriarca 3 si farà? Le anticipazioni sulla fiction

Anche la seconda stagione è giunta al termine, ma Il Patriarca 3 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro della fiction.

Quella in onda su Canale 5 venerdì 20 dicembre 2024 è la sesta e ultima puntata della seconda stagione de Il Patriarca. Come sempre accade quando una stagione di una qualsiasi serie TV giunge al termine, in molti si domandano se ci sarà una stagione aggiuntiva o se la fiction in questione è definitivamente giunta alla conclusione. E Il Patriarca 3 si farà oppure no? Vediamo tutto quello che sappiamo sul futuro della fiction con protagonista Claudio Amendola.

Il Patriarica 3 si farà?

Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo al futuro de Il Patriarca e non è quindi noto se la terza stagione si farà oppure no. Per il momento non è stata data nessuna comunicazione neppure agli attori e alle attrici protagonisti della fiction, come ha rivelato Neva Leoni (che nella serie TV interpreta il ruolo di Lara Bandera) rispondendo a una domanda di un fan su Instagram: “Per il momento non si sa nulla“.

Claudio Amendola

Bisognerà quindi ancora attendere per scoprire se Il Patriarca 3 si farà oppure no. Va però ricordato che la seconda stagione è stata in bilico, tanto che avevano anche iniziato a rincorrersi voci (poi smentite dai fatti) sul fatto che non si sarebbe fatta.

Quando esce Il Patriarca 3?

Ora non resta che attendere notizie ufficiali riguardo al futuro di Il Patriarca. Ricordiamo che la prima stagione è uscita nel 2023, la seconda è andata in onda nel 2024, se Il Patriarca 3 dovesse farsi, la fiction potrebbe però non tornare su Canale 5 per la fine dl 2025: considerati i tempi necessari per le riprese e il montaggio, è più probabile che l’eventuale terza stagione arrivi sul piccolo schermo nel 2026.