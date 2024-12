Le frasi più belle e iconiche del film Love Actually

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle del film Love Actually, con protagonisti grandi nomi come Hugh Grant ed Emma Thompson.

Un film di Natale, ma anche una commedia dedicata all’amore, in tutte le sue forme. Stiamo parlando di Love Actually che, nonostante siano passati più di vent’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche, è attuale come non mai. Vi presentiamo una selezione della frasi più belle e iconiche della pellicola.

Frasi tratte dal film Love Actually

Uscito nel 2003 con la regia di Richard Curtis, Love Actually è uno dei film di Natale più belli di sempre. Con un cast d’eccezione, tra cui figurano Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley, Emma Thompson e Sienna Guillory, racconta dieci storie che si intrecciano per formarne una sola. L’ambientazione è quella della Londra pre-natalizia, dove l’amore sembra invadere ogni cosa.

Ogni protagonista della pellicola ha delle problematiche da risolvere, ma il Natale rende tutto più semplice. Una commedia divertente, che induce anche a qualche riflessione. Ripercorriamo Love Actually con alcune delle frasi più belle del film:

Mi piace la parola “rapporto”, vale per ogni genere di peccato, vero? Ma temo che il nostro sia diventato un rapporto sbilanciato, un rapporto basato sul fatto che il presidente si prende tutto quello che vuole, ignorando le cose che sono molto importanti per… la Gran Bretagna. Saremo pure un Paese piccolo, ma siamo anche grandi! Siamo la patria di Shakespeare, di Churchill, dei Beatles, di Sean Connery… di Harry Potter! Del destro di David Beckham… e anche del sinistro di David Beckham! (Primo ministro)

Ragazzi non comprate la droga! Diventate una popstar, così poi ve la danno gratis!. (Billy Mack)

Harry: Allora, spegni il telefonino e dimmi esattamente da quanto tempo lavori qui da noi… / Sarah: Due anni, sette mesi, tre giorni e più o meno quanto? Due ore!? / Harry: E da quanto tempo sei innamorata di Carl, il nostro enigmatico capo designer? / Sarah: Due anni, sette mesi, tre giorni e più o meno un’ora e trenta minuti.

Harry: Che idiota sono stato… il classico idiota… / Karen: Sì ma fai sentire idiota anche me… hai reso inutile e banale anche la vita che faccio…

Billy: È una gran cagata, vero? / Joe: Sì, una cagata d’oro massiccio, maestro!

Anche tu avevi questi problemi? Ma si che ce li avevi, vecchia maialona… (il primo ministro parlando al quadro della regina)

Allora quale bambola regaliamo a Emily l’amichetta di Daisy, quella che sembra un travestito o la dominatrice sadomaso? (Karen)

Natalie: Mi sono appena lasciata con il mio fidanzato. Veramente, così sono tornata a vivere con i miei genitori! / Primo ministro: Ah, mi dispiace! / Natalie: No, non fa niente. Sto meglio senza di lui. Diceva che ero grassa! / Primo ministro: Come prego? / Natalie: Diceva che a nessuno piace una donna con le cosce grosse come tronchi d’albero. Non era un ragazzo carino, alla fine. / Primo ministro: Oh. Lo sa, in qualità di primo ministro io potrei anche farlo uccidere. / Natalie: La ringrazio signore, ci penserò. / Primo ministro: Lo faccio, i nostri servizi segreti sono a disposizione. Per trovare un killer senza scrupoli basta una telefonata!

Le frasi più iconiche del film Love Actually

Quando è uscito nelle sale cinematografiche, Love Actually ha incassato 6,8 milioni di euro. Un film di successo, che ha ottenuto 2 candidature ai Golden Globes. Di seguito, un’altra selezione delle frasi più iconiche tratte dalla pellicola: