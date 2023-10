Kenneth Branagh nel 2017 ha riportato al cinema il detective Hercule Poirot in Assassinio sull’Orient Express: ecco dove è stato girato il film.

Assassinio sull’Orient Express è probabilmente uno dei più celebri romanzi con protagonista il detective Hercule Poirot. Dal giallo di Agahta Christie sono stati tratti negli anni diversi adattamenti cinematografici, tra cui quello del 2017 diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Il film ha avuto immediatamente un ottimo successo ed era stato capace di mettere d’accordo pubblico e critica. Vediamo ora insieme quali sono tutti i luoghi nel quali Kenneth Branagh ha girato il proprio film.

Assassinio sull’Orient Express: le location del film

Kenneth Branagh ha battuto il primo ciak di Assassinio sull’Orient Express il 22 novembre del 2016. Gran parte del film è stato girato nei Longcross Studios di Londra: qui è stato ricostruito il treno e sono state girate molte scene. In alcuni teatri inglesi è stato ricostruito anche il bazar di Istanbul nel quale si svolge la prima parte del film.

orient express

Nel 2017 regista, attori, attrici e addetti ai lavori vari si sono poi spostati da altre parti d’Europa: sulle Alpi della Valle d’Aosta e a Malta (dove sono state le scene ambientate a Gerusalemme). In Nuova Zelanda è stato ripreso invece un treno viaggiare nella aree montuose del Paese.

Assassinio sull’Orient Express: il cast del film

Come detto in precedenza, Kenneth Branagh interpreta il ruolo del detective Hercule Poirot, ad Assassinio sull’Orient Express hanno lavorato anche tante altre star del cinema a partire da Johnny Depp, che veste i panni di Samuel Ratchett. Poi Penelope Cruz, in quelli di Plar Estravados, Michelle Pfeiffer, che interpreta Caroline Hubbard, Oliva Colman, ovvero Hildegard Schmidt.

William Dafoe è invece Gerhard Hardman, Daisy Ridley interpreta Mary Debenham. Nel cast di Assassinio sull’Orient Express ci sono poi anche Toma Bateman, Judi Dench, Josh Gad e Derek Jacobi.