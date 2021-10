Ecco le prime indiscrezioni sulle prossime puntate di Amici che vedono la prof. Celentano e la Peparini impegnate in un duro confronto.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Blasting News, nella puntata di oggi del 27 ottobre si sono registrati altri avvenimenti importanti. Al centro di della scena ci saranno il ballerino Guido e le maestre Alessandra Celentano e Veronica Peparini che si scontreranno in studio. La puntata di questa registrazione dovrebbe andare in onda il 31 ottobre.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Guido viene messo in sfida dalla Peparini: la Celentano si infuria

Nella puntata di Amici che andrà in onda il 31 ottobre, assisteremo alla richiesta di Veronica Peparini di mettere in sfida il ballerino Guido. Il motivo dichiarato dalla maestra di hip-hop è che l’allievo dimostrerebbe tanta bravura nella tecnica ma molta insicurezza nella parte interpretativa ed emozionale della danza. Guido sarà messo in sfida contro Alessio un aspirante allievo di Amici, sul quale la Peparini avrebbe messo gli occhi.

Una volta appresa la notizia della sfida per il suo allievo, Alessandra Celentano si infuria e chiede immediatamente di chiarire con la sua collega. Lo scontro tra le due diviene acceso ma nonostante le dichiarazioni dell’insegnante di classico, Veronica decide di mantenere la sfida per Guido. Come andrà la battaglia a colpi di danza tra Guido e Alessio?