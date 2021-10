Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di Chi l’ha visto che andrà in onda questa sera: scopriamo quali casi verranno affrontati.

Federica Sciarelli sta per tornare con i suoi casi di persone scomparse su Chi l’ha visto, che andrà in onda questa sera su Rai 3. Si tornerà su alcuni casi che forse avranno importanti punti di svolta e, in base ad alcune indiscrezioni sul web, ci saranno ospiti in studio chiave per poter trovare una pista sui casi.

Il caso di Gerardo e Gioia verranno trattati ai microfoni di Federica Sciarelli

Stasera, mercoledì 27 ottobre, andrà nuovamente in onda l’appuntamento con Chi l’ha Visto. Secondo le fonti, la conduttrice Federica Sciarelli tornerà sul caso di Gerardo con nuovi dettagli che potrebbero creare un punto di svolta. Come spesso accade, il tassello chiave saranno i parenti dell’uomo che verranno intervistati per comprendere meglio le dinamiche del caso. Al centro del dibattito in studio, ci sarà anche il caso di Gioia, ex dipendente del Comune di Pescara, le cui tracce si sono perse già da tempo. Si parlerà anche in questa situazione di un nuovo dettaglio emerso che potrebbe dare altri spunti per ritrovare la donna. Qualcuno potrebbe averla vista un’ultima volta? Maggiori informazioni verranno trasmesse stasera.