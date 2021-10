Rimandata ancora la scelta di Matteo, la puntata di oggi potrebbe essere comunque ricca di emozioni in studio con il “trono over”: cadono petali per Angela e Antonio.

Da tempo circolano le anticipazioni circa l’abbandono del programma da parte di Angela e Antonio. Alcuni indiscrezioni non ufficiali sul web, hanno rivelato quelle che potrebbero essere le dinamiche della puntata di Uomini e Donne oggi.

Rimandata la scelta di Matteo: Angela e Antonio via dal programma?

Nella puntata di ieri avremmo dovuto vedere la scelta di Matteo che si conosce già da due settimane. Non è stata mandata però ancora in onda e non sembra che verrà fatta vedere neanche nella puntata di oggi. Quello che potrebbe risultare più certo, è la “scelta” del trono over. Angela e Antonio abbandonano il programma per vivere fuori la loro storia d’amore. Cadono i petali per coppia che si dichiara innamorata e pronta a costruire una relazione solida al di fuori del dating show. Nell’occhio del ciclone potrebbe esserci ancora la tronista Roberta che sembra aver avuto diversi problemi e fraintendimenti con il corteggiatore Luca. Quando si assisterà alla scelta di Matteo non è dato sapere, ma accade spesso che le scelte si facciano attendere dai telespettatori.