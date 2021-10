Il Cacciatore 3, le anticipazioni della seconda puntata (episodi 3 e 4) in onda mercoledì 27 ottobre 2021 su Rai 2.

Mercoledì 20 ottobre su Rai 2 sono andati in onda i primi due episodi de Il Cacciatore 3, dal titolo Boom e Orgoglio. Mercoledì 27 ottobre è invece in programma la seconda puntata, composta come sempre da due episodi: Discendenza e Quello che sei disposto a perdere. L’appuntamento è a partire dalle ore 21.20 ovviamente su Rai 2, oltre che in streaming su RaiPlay: vediamo ora cosa ci dobbiamo aspettare da questa seconda puntata.

Il Cacciatore 3, puntata 2, episodi 3 e 4: le anticipazioni

In Discendenza e Quello che sei disposto a perdere vedremo il magistrato Saverio Barone (interpretato come sempre da Francesco Montanari) dà la caccia a Vito Vitale e, sfruttando l’amante del boss, la pasticceria Elisa, riesce a tendergli una trappola, a scoprire qual è suo nascondiglio e ad arrestarlo.

Ma ad ossessionare la mente del protagonista è l’intricata doppia indagine segreta sul boss Aglieri e su Provenzano. Aiutato da Navarra, Francesca e Paola, si chiude nel bunker per cercare di arrivare a una soluzione. L’ossessione per il lavoro lo porta però a saltare un appuntamento con la figlia Carlotta, con cui i rapporti finiscono inevitabilmente per complicarsi.

Dopo essere uscito dal bunker l’occasione per provare ad aggiustare le cose con la figlia arriva quando Giada gli affida per qualche giorno Carlotta. Mentre deve riuscire a far coesistere famiglia e lavoro, Saverio riesce a scoprire che “Il Biondo”, la cui identità però è ancora segreta, parteciperà a un ricevimento contro la mafia.

Ad attirare l’attenzione del magistrato Saverio Barone e dei suoi uomini è poi un giovane imprenditore di nome Fabrizio che invischiato in affari con la mafia: l’imprenditore si scopre essere un uomo di fiducia di Pietro Aglieri che è tornato da poco in Sicilia.

