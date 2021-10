Ecco alcune indiscrezioni dal web circa la puntata di oggi di Uomini e Donne: assisteremo alla scelta di Matteo e all’abbandono dal programma di Antonio e Angela?

Secondo le voci che circolano sul web, chiaramente non ufficiali, oggi potrebbe essere la puntata in cui Antonio e Angela vanno via insieme dallo studio suscitando la reazione di Marcello. Una puntata ricca di emozioni e di colpi di scena che i telespettatori stanno aspettando da tanto. Che sia la volta buona o slitterà tutto alla settimana prossima?

Marcello si commuove per Angela e Antonio, Ida corre a consolarlo

Nella puntata di oggi potrebbe andare in onda la scelta di Matteo che segue a un altro bellissimo evento legato al trono over. Angela e Antonio scelgono di andare via dal programma dichiarandosi innamorati ma questo suscita la commozione di Marcello. Non sono mancate lacrime per il cavaliere che ha dichiarato di essersi emozionato ripensando anche alla storia d’amore con la sua ex, finita male. Gli opinionisti cominciano a non fidarsi totalmente dell’uomo e a criticarlo per la sua reazione. Colpo di scena, Ida Platano correrà a consolare Marcello nonostante sia ancora provata dall’interruzione della conoscenza da parte del cavaliere. Che sia la volta buona che assisteremo a questi avvenimenti in studio?