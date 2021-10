Il talent show X Factor è attanagliato dalle critiche sulle poche quote rosa risultate dai partecipanti: Emma Marrone risponde per mettere a tacere queste insinuazioni.

A quanto sembra, il talent show X Factor è già entrato nell’occhio del ciclone per il minimo storico di quote rosa. Tra i partecipanti infatti, ci sono solo 2 donne e questo ha suscitato tantissime polemiche sui social che additano il programma. A rispondere alle accuse è proprio Emma Marrone che si è sempre battuta per la pari opportunità di genere.

X Factor, quote rosa ai minimi storici del programma: Emma replica alle accuse

I partecipanti a questa edizione di X Factor sono per lo più uomini e 2 donne: Nika Paris e Vale LP. Questa predominanza maschile a indignato il web che in questi giorni accusa il programma di escludere le donne in modo discriminatorio. A tutte queste accuse e polemiche, risponde Emma Marrone: “Abbiamo scelto il talento, senza guardare alle quote rosa. Magari il prossimo anno ci saranno dieci donne, in questa edizione è andata così“. Questa spiegazione potrebbe non convincere appieno il web ma la cantante continua: “Fino quando ci chiameranno quote rosa rimarremo l’anello debole”. Questa replica della Marrone metterà un punto sulla questione?