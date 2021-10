Ecco le prime indiscrezioni su Dritto e Rovescio, il talk show politico che tratta d attualità: questa sera oltre al green pass si parlerà di legittima difesa.

Stasera su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il talk show politico condotto da Paolo Del Debbio. Nella puntata di oggi assisteremo alla presenza di nuovi ospiti che verranno a discutere su argomenti di attualità e politica. Non mancheranno le manifestazioni sul green pass e sull’importante tema della legittima difesa in Italia che ha fatto molto discutere.

Ecco gli ospiti e le anticipazioni di Dritto e Rovescio

Secondo le indiscrezioni sul web, nella puntata di stasera in onda alle 21, 25, Paolo Del Dubbio tornerà a parlare di green pass. Si mostrerà un’inchiesta sulle numerose manifestazione che imperversano in varie città italiane. Gruppi di no-vax che non sono favorevoli all’obbligo della certificazione verde e che hanno falsato i numeri per decessi Covid. Il talk metterà in luce i dati reali che sono stati dimezzati dai protestanti.

Altro importante tema che si affronterà nel corso della puntata è la legittima difesa. In Italia, non sono stati pochi i casi che hanno sollevato delle polemiche. Il problema che ha sollevato spesso una questione morale è la possibilità di autodifendersi in presenza di rapine. In molti che si sono difesi hanno avuto ripercussioni legali che non sono state apprezzate dai cittadini. Gli ospiti che parleranno di questi argomenti sono Licia Ronzulli, Gianluigi Paragone e Pina Picierno.