Un celebre pezzo del gruppo trap FSK ha reso popolare, almeno tra gli ascoltatori, il termine ollare: ma lo sapete che ha diversi significati?

Non ti perdi nulla della scena trap italiana? Hai un debole particolare per gli FSK? Allora il termine ollare ti suonerà tutto fuorché insolito. In un celebre pezzo del gruppo, intitolato La prova del cuoco (che non ha, ovviamente, nulla a che vedere con il programma di Antonella Clerici!) viene utilizzato a mo’ di slang. In buona sostanza, non appartiene al lessico comune, ma vi si ricorre per evitare un linguaggio formale. Con gli artisti che se ne sono serviti per rendersi più facilmente riconoscibili ai fan, creando un rapporto “empatico”. Di seguito ti spiegheremo il significato del vocabolo e le relative origini.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Origine: dall’inglese “Whole lotta“.

dall’inglese “Whole lotta“. Dove viene usato: per indicare una serie di azioni, solitamente criminali, compiute dalla propria gang.

per indicare una serie di azioni, solitamente criminali, compiute dalla propria gang. Lingua: italiana.

italiana. Diffusione: nel trap e nelle discipline street del freestyle.

Il significato di ollare

sparare con la pistola

Il termine è un’italianizzazione dell’inglese “whole lotta”, che letteralmente vuol dire “un sacco di cose”. Spesso associata alla celebre frase “Whole lotta gang shi*”, indica varie azioni di stampo criminale, messe in atto dalla propria gang. Per quanto possa sembrare incredibile ai non appassionati del genere, tali slang hanno contribuito all’affermazione degli FSK, un gruppo del sud Italia ormai famoso lungo l’intera penisola.

Se adottato nello skate, nella BMW, nella MTB, nello snownboard intende, invece, eseguire un ollie, ovverosia un trick aereo avente diverse varianti a seconda pure della disciplina. Nel caso dello skate si lavora sulla tail e sul nose della tavola. Infine, un’accezione classica è da ricercarsi nella minerologia. Difatti, la pietra ollare è una pietra usata per creare pentole e lo stesso ollare è una specie di variante della classica griglia impiegata nel barbecue per cucinare pietanze alla brace.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Non riesco ad ollare in corsa!”.

“La pietra ollare è un materiale molto resistente sia all’inquinamento che al calore”.