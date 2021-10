Come collegare il pc alla tv con un cavo hdmi o senza cavo: tutti i metodi per connettere il computer e la smart tv.

Quante volte hai scelto di guardare contenuti multimediali, come video e serie tv, direttamente sul computer? Ti sarà successo spesso, e spesso avrai pensato che forse se avessi trasmesso le immagini su un televisore ti saresti potuto godere meglio lo spettacolo, sia per la maggior profondità dei neri, sia per l’audio sicuramente più coinvolgente e potente rispetto a un computer. Ma hai pensato di collegare il pc alla tv? Esistono diversi modi per riuscirci, anche piuttosto semplici. Basta avere un po’ di pazienza. Scopriamo insieme come collegare il pc alla tv senza troppe difficoltà.

Come collegare pc a smart tv

Esiste più di un cavo pc tv, utile per collegare direttamente e rapidamente il proprio computer alla smart tv. In questo modo si terrà un risultato immediato e in maniera continuativa. Ma è possibile collegare il pc alla tv anche senza cavo, attraverso alcune soluzioni comode ma non prive di difetti.

Cavo USB computer

Partiamo subito dai collegamenti via cavo. Esiste più di un cavo per collegare pc a tv. Per prima cosa, guarda dietro al case del computer per capire quali porte hai a disposizione, e fa lo stesso anche con il televisore, per evitare di acquistare cavi che non possano essere utilizzabili.

Il cavo da computer per tv più comune è quello HDMI. Ormai tantissimi pc e notebook e quasi tutti i televisori hanno le porte HDMI, che permettono la trasmissione di flussi video in Full HD e in alcuni casi anche 4K (con i cavi HDMI 1.4). Stabilire il colelgamento è semplice: basta inserire i due lati del cavo nelle rispettive porte sul pc e sul televisore. Qualora non trovassi la porta utile puoi utilizzare anche degli adattatori, per trasformare una porta differente in quella HDMI. Altre tipologie di cavo per stabilire un collegamento pc tv sono quelli S-Video (che però non gestisce il flusso audio), VGA (che solitamente collegano PC e monitor), DVI (per flusso video con risoluzioni alte).

Connettere pc a tv senza cavo

Come hai potuto vedere, collegare pc a tv con il cavo è semplicissimo, quasi quanto risintonizzare i canali. Se non ami dover spostare il computer ogni volta, di fatto dovendolo poggiare da qualche parte vicino al televisore per via della limitata lunghezza dei cavi, potrebbe essere una soluzione più rapida il collegamento tra pc e tv senza alcun pezzo aggiuntivo. In questo caso però potresti soffrire di lag, rallentamenti tra il movimento e la qualità video delle immagini.

Telecomando e schermo TV

Uno dei modi più utilizzati per cercare di collegare pc a smart tv è l’utilizzo del Chromecast, un dispositivo che si colelga alle porte HDMI e USB del televisore e trasmette a quest’ultimo vari tipi di contenuti. Si può acquistare sullo store ufficiale Google o in qualsiasi altro negozio, anche online, al costo di 39 euro per la versione base. Può essere compatibile con qualsiasi televisore con presa HDMI e con i pc Windows, i Mac, i dispositivi Android e gli iPhone.

Un’alternativa importante è il Miracast, tecnologia meno diffusa ma comunque molto apprezzata, basata sul sistema Wi-Fi Direct. Compatibile con tantissimi pc e televisori, permette di trasmettere il desktop in maniera semplice. Basta andare su Impostazioni P, Sistema, e Connetti a schermo wireless, voce presente nel menu schermo.

Se invece utilizzi un Mac, puoi utilizzare Apple TV, un media center da collegare al televisore tramite cavo HDMI e basato sulla tecnologia AirPlay, che consente la trasmissione di contenuti streaming da mac, iPhone e iPad. Per utilizzarlo basta cliccare sull’icona della duplicazione dello schermo presente nel menu del Mac. Rispetto alle altre soluzioni, questa è meno costosa e non è compatibile con device non appartenenti all’ecosistema Apple, se non con tramite applicazioni terze. In compenso, offre la possibilità di soffrire di meno lag e di poter godere dei contenuti in HD on in 4K.

Di seguito un video che spiega come collegare il pc alla tv: