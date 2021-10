Come installare una stampante: qual è il metodo più corretto per installare una stampante sul proprio computer.

Quando si acquista una nuova stampante, è probabile che ci si possa ritrovare a dover avere a che fare con un’installazione semplice, ma non proprio intuitiva per chi non mastica molto di informatica. Se anche tu ti trovi in difficoltà e non sai come installare una stampante, proviamo a chiarirti noi le idee. Non è nulla d’impossibile, ma qualche suggerimento può aiutare a venir fuori da una situazione che può diventare anche molto irritante.

Installare una stampante con USB

Prima ancora di vedere i passaggi necessari per poter installare una stampante, bisogna fare una premessa. Esistono sul mercato tre diversi sistemi per installare un dispositivo per stampare: il cavo USB, la connettività WiFi e la porta parallela LPT. I primi due sono ormai i più diffusi, ma vale la pena guardare insieme tutti e tre i metodi. Partiamo da quello con il cavo.

Stampante

In questo caso, per prima cosa devi installare i driver e i software del dispositivo sul computer utilizzando il CD presente nella confezione. Qualora non fossi in possesso del disco con i driver, puoi reperirli attraverso il sito internet dell’azienda produttrice della stampante. Dopo aver terminato questo processo seguendo le istruzioni che ti compaiono a schermo, ti basta accendere il dispositivo dopo averlo collegato alla presa elettrica. A questo punto, prendi il cavo USB e collega la stampante al computer, e in poco tempo dovresti riuscire a concludere l’installazione.

Come installare una stampante WiFi

Da tempo ormai il metodo più diffuso per l’installazione è però lo sfruttamento della connettività WiFi. In questo caso, devi come sempre aggiungere i driver sul tuo dispositivo collegandoti al sito internet della casa produttrice. Completata la procedura d’installazione dei driver e dei software necessari, accendi il dispositivo in modalità wireless e segui le indicazioni che appariranno a schermo.

Donna che stampa una foto da smartphone con stampante portatile

In alternativa, possiamo utilizzare il pannello frontale presente sul dispositivo. Cerca la voce Wi-Fi nel menu, selezionala e quindi avvia la scansione delle reti. A questo punto scegli la rete wireless che ti serve, digita la password e attendi che la connessione venga stabilita automaticamente.

Abbiamo visto come si installa una stampante con USB e come installare una stampante in rete, ma come dicevamo è possibile procedere con l’installazione anche tramite la porta parallela LPT. In questo caso, la procedura è molto simile a quella utilizzata per il cavo USB. La grande differenza sta nell’ordine dei fattori. Per prima cosa bisogna collegare il dispositivo alla presa elettrica e al computer, e solo in un secondo momento procedere con l’installazione dei driver tramite CD o download dal sito web.

Insomma, qualunque sia il metodo da scegliere, sono davvero pochi i passaggi cui bisogna fare attenzione. L’installazione è semplice. Se invece ti preoccupa la configurazione del dispositivo, cerca le migliori soluzioni per scoprire come configurare una stampante.