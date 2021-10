Ecco le frasi motivazionali e di incoraggiamento per superare i momenti difficili e ritrovare la grinta per andare avanti!

Spesso ci si ritrova con il morale sottoterra per una serie di motivi. La vita frenetica di tutti i giorni ci mette di fronte a scelte difficili, percorsi colmi di ostacoli e giornate super pesanti, quasi interminabili. Ed è proprio in momenti come questi che ognuno di noi meriterebbe del supporto e, perché no, anche alcune frasi di incoraggiamento.

Per ritrovare l’equilibrio e la giusta motivazione, forse abbiamo bisogno di ricevere uno stimolo esterno. Se un nostro amico ci vuole aiutare o nel suo piccolo cerca di dare sostegno morale, non evitiamolo. Potrebbe davvero essere di grande aiuto! Quali sono, quindi, queste frasi di incoraggiamento che dovremmo leggere ogni volta che siamo giù di morale? Scopriamolo insieme!

Frasi di incoraggiamento per momenti difficili

Semplici ma d’effetto, le parole di conforto per momenti difficili possono aiutarci a ritrovare la giusta motivazione e andare avanti a testa alta, mettendo da parte la malinconia. E perché no, magari potremmo anche utilizzarle per aiutare un amico in difficoltà…

La migliore preparazione per domani è fare del tuo meglio oggi. H. Jackson Brown jr

Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi. Vince Lombardi

In mezzo a ogni difficoltà si trova un’opportunità. Albert Einstein

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. Dalai Lama

Non credo che tu debba essere migliore di chiunque altro. Credo che tu debba essere migliore di quanto tu abbia mai pensato di poter essere. Ken Venturi

Quando i "vorrei" diventano "voglio", quando i "dovrei" diventano "devo", quando i "prima o poi" diventano "adesso", allora e solo allora i desideri iniziano a trasformarsi in realtà. Anthony Robbins

Frasi incoraggiamento momenti difficili

Non si è mai troppo vecchi per fissare un altro obiettivo o per sognare un nuovo sogno. Clive Staples Lewis

Tra vent’anni sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora. Sogna. Scopri. Mark Twain

Se continui a fare quello che hai sempre fatto, continuerai a ottenere ciò che hai sempre avuto. Warren Bennis

Devi imparare a sopravvivere alle sconfitte. È in quei momenti che si forma il carattere. Richard Nixon

Non vi è miglior insegnante delle difficoltà. Ogni sconfitta, ogni batticuore, ogni perdita, contengono il loro proprio seme, la loro propria lezione su come migliorare le vostre prestazioni la volta successiva. Og Mandino

Niente impedirà al sole di sorgere di nuovo, neppure la notte più oscura. Poiché oltre la nera cortina della notte c’è sempre un’alba che ci aspetta. Khalil Gibran

Citazioni motivazionali: le migliori da usare

Tra le frasi che danno forza e motivazioni, ci sono molte citazioni, prese dalle canzoni o anche dai film. Ecco le migliori:

Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, Partire per ricominciare. Che non c’è niente di più vero di un miraggio. E per quanta strada ancora c’è da fare. Amerai il finale. Cesare Cremonini

Se questo mondo non è mai. Come lo volevi tu, Se ti vien voglia di gridare. Non fermarti più. Raf

Questa è la mia vita, se entri chiedimi il permesso. Portami a una gita, fammi ridere di gusto. Porta la tua vita, vediamo che succede a mescolarle un po’. Ligabue

E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Lucio Battisti

Frasi incoraggiamento citazioni motivazionali

Coraggio, accostatevi! Ascoltate! Sentite? Carpe, Carpe diem, Cogliete l’attimo, ragazzi, Rendete straordinaria la vostra vita! L’attimo fuggente

Tutti muoiono! Non tutti, però, vivono veramente. Braveheart

Ehi non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa, neanche a me! Ok? Se hai un sogno tu, lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non lo sai fare. Se hai un sogno inseguilo. Punto! La ricerca della felicità

Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Forrest Gump

