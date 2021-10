Le frasi dei film: citazioni famose di pellicole che hanno fatto la storia del cinema, entrando nell’immaginario collettivo.

Non solo con i libri si può rimanere nella storia. Per tutto il Novecento e ancora oggi il cinema è stata una delle arti più importanti e di maggior peso nella creazione di un immaginario collettivo. Sono migliaia le pellicole rimaste nella memoria di tutti, spesso non solo grazie alle scene, ma anche ai dialoghi e alle frasi che si sono impresse nel nostro cuore. Ma quali sono le frasi dei film più famose in assoluto? Quali le citazioni rimaste nella storia del cinema? Ecco una raccolta di alcune battute trasformate in veri e propri aforismi.

Frasi celebri di film commedia

Chi lo ha detto che una commedia non possa insegnarci qualcosa? Alcuni dei film più belli e importanti della storia del cinema sono proprio commedie. Basti pensare a capolavori di registi come Frank Capra o Billy Wilder, o anche a Woody Allen, il re degli aforismi.

Ecco una raccolta di citazioni famose di film del genere commedia, sia americane che italiane:

Frasi film commedia

– Potrebbe andare peggio! Potrebbe… piovere. (da Frankenstein Junior di Mel Brooks)

– L’importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. (da Notte prima degli esami di Fausto Brizzi)

– Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. (da Harry ti presento Sally di Rob Reiner)

– Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante; ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. (da Hitch di Andy Tennant)

– Beh, nessuno è perfetto! (da A qualcuno piace caldo di Billy Wilder)

– Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà a dirotto. (da Manhattan di Woody Allen)

I migliori aforismi di film drammatici

Se sono tantissime le citazioni di commedie rimaste nella storia e nella memoria di tutti noi, sono i film drammatici, quelli che smuovono coscienze e strappano il cuore, a presentare forse il maggior numero di frasi diventate quasi proverbiali per tutti noi. Ecco alcune delle più emozionanti:

Frasi film drammatici

– Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. (da La ricerca della felicità di Gabriele Muccino)

– Chi salva una vita, salva il mondo intero. (da Schindler’s List di Steven Spielberg)

– Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva. (da L’attimo fuggente di Peter Weir)

– È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. (da A Beautiful Mind di Ron Howard)

– La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. (da Forrest Gump di Robert Zemeckis)

– Non può piovere per sempre. (da Il Corvo di Alex Proyas)

– Fare o non fare: non c’è provare. (da Star Wars: L’impero colpisce ancora di Irvin Kershner)

– Francamente me ne infischio. (da Via col vento di Victor Fleming)

– Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. (da Blade Runner di Ridley Scott)

Frasi belle dei film d’animazione

Frasi storiche non sono un’esclusiva dei film con attori in carne e ossa. Anche i film d’animazione sono infatti riusciti a regalare dialoghi degni di essere ricordati e vissuti, comprensibili per i bambini ma toccanti anche per gli adulti. Specialmente in anni più recenti, il cinema di animazione ha acquisito sempre più dignità e anche per questo di pellicole di altissima qualità ne sono uscite tantissime. Ecco alcune delle frasi storiche di film d’animazione:

Frasi film animazione

– Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? (da Biancaneve e i sette nani)

– ‘Ohana’ significa famiglia, ‘famiglia’ significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato. (da Lilo e Stitch)

– Verso l’infinito e oltre! (da Toy Story di John Lasseter)

– Lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze, perché la vera bellezza si trova nel cuore. (da La bella e la bestia)

– Le persone fanno sempre cose pazze quando sono innamorate. (da Hercules)

– Il fiore che sboccia nelle avversità è il più prezioso di tutti. (da Mulan)