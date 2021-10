In Squid Game, serie tv Netflix, la componente femminile è un po’ carente. Chi sono e cosa fanno le attrici della produzione coreana?

Serie tv Netflix che sta letteralmente spopolando, Squid Game vede all’opera pochi personaggi femminili. Una pecca o una scelta mirata? Al momento, non è dato saperlo, ma di certo è una decisione che fa un po’ discutere. Vediamo chi sono e cosa fanno le attrici femminili.

Squid Game: chi sono le attrici femminili principali

Le attrici donne di Squid Game, ovvero quelle che hanno ruoli che potremmo definire principali, sono soltanto tre. Stiamo parlando di HoYeon Jung, Kim Joo-ryoung e Halley Kim. La prima veste i panni di Kang Sae-byeok, una profuga nordcoreana che accetta di partecipare ai giochi per vincere il denaro che le serve per far emigrare i suoi familiari. La seconda, invece, interpreta Han Mi-nyeo, una donna misteriosa, che sostiene di essere senza marito e con un figlio a carico. La terza, infine, ha il ruolo di Mi-Ok.

Classe 1994, HoYeon Jung è originaria di Myeonmok-dong, un sobborgo di Seoul. Debutta nel mondo della moda da adolescente, come freelance per la Seoul Fashion Week. Riesce a diventare indossatrice senza avere un agente alle spalle, classificandosi seconda al contest Korea’s Next Top Model e guadagnando la copertina di Vogue Corea. Nel frattempo, HoYeon Jung si laurea alla Dongduk Women’s University di Seoul, con un percorso di studi di moda. Nel 2020 arriva il contratto con la Saram Entertainment e nel 2021 il successo mondiale con la serie tv Squid Game. Recentemente è stata anche scelta da Louis Vuitton come nuova Global Ambassador.

Kim Joo-ryoung nasce il 10 settembre del 1976 in Corea del Sud. Debutta nel mondo del cinema nel 2000, nel film Plum Blossom. Da questo momento in poi, la sua carriera è un continuo crescendo e viene ingaggiata anche per ruoli televisivi: da You are my Sunshine a The Mayor, passando per Voice e Kingmaker: The Change of Destiny. Nel 2021 arriva il successo mondiale con il ruolo di Han Mi-nyeo in Squid Game.

Halley Kim ha iniziato la sua carriera come modella. Nel mondo del cinema è diventata famosa grazie al ruolo in My First First Love. Ha preso parte a serie tv famose soprattutto nel suo Paese, come: Just Roll with It, Sisyphus, The Stranded e Non puoi nasconderti. La fama è arrivata grazie al ruolo di Mi-Ok in Squid Game.

Squid Game: le attrici marginali

Oltre alle tre attrici donne principali, in Squid Game compaiono anche altre interpreti che hanno un ruolo marginale. Nello specifico, abbiamo: