Dalla tv alla realtà, arriva la prima edizione di Squid Game: dove si terrà e quali saranno le regole del gioco più popolare del momento.

Sei un appassionato di Squid Game e sogni di poter vivere le emozioni del gioco diventato un fenomeno mondiale attraverso la serie tv sudcoreana diffusa da Netflix? Adesso puoi. Il 12 ottobre è stata organizzata infatti la prima versione reale del gioco. Una sfida in carne ed ossa che vedrà i giocatori l’uno contro l’altro per una serie di prove all’ultimo sangue… ma senza la vita in palio, ovviamente! Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla prima edizione del gioco.

Squid Game: dove si tiene la prima edizione

Oragnizzata dal Centro Culturale Coreano di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, la prima edizione del gioco si terrà proprio nella capitale emiratina. Vi parteciperanno due squadre composte da 15 giocatori l’una. Le prove in programma sono quelle originali della serie tv.

Squid Game

Ci sarà quindi la Red Light Green Light, ma anche quella delle caramelle Dalgona, che in queste settimane è diventata virale su TikTok. Ma ci sarà spazio anche per i giochi coreani tradizionali diventati famosi in tutto il mondo grazie alla serie tv, come Marbles e Ddakji.

Cosa si vince nello Squid Game?

Come abbiamo sottolineato, in questo primo vero Squid Game non ci sarà la vita in palio, e nemmeno un ricco bottino in denaro. Tuttavia, non mancherà un premio importante, per rendere la sfida più affascinante e motivare i partecipanti. Chi vincerà avrà infatti una tuta personalizzata, che si aggiunge alle magliette con il logo della serie tv che saranno date a tutti i concorrenti. Lo staff avrà invece le iconiche tute rosse delle guardie, i costumi simbolo della serie, per rendere l’atmosfera ancora più simile a quella vista sul piccolo schermo e riportata anche attraverso i social ufficiali della serie. Ma come sono stati scelti i concorrenti? Attraverso una dura selezione: i candidati sono stati messi alla prova sulla serie e solo i più esperti sono riusciti ad arrivare tra i trenta sfidanti. Insomma, dallo schermo alla vita vera il passo è stato breve. L’era dello Squid Game è iniziata: vedremo se in futuro verrà organizzato anche in altri paesi.