La serie tv Squid Game ha conquistato il mondo intero e i suoi costumi, in vista di Halloween, stanno già andando a ruba: dove acquistarli?

Così come accaduto con la serie tv La Casa di carta, anche Squid Game sta diventando una vera e propria mania. Non è solo il titolo più visto di Netflix, ma stanno spuntando come funghi i gadget più impensabili: dalle semplici t-shirt alle tazze per la colazione, passando per i prodotti di cancelleria. Non solo, nelle ultime ore sono comparsi anche i costumi. Vediamo quali sono i travestimenti più gettonati e dove è possibile acquistarli.

Squid Game: spopolano i costumi

Stando a quanto sostiene Variety, nelle ultime settimane la ricerca web relativa alle tute rosa di Squid Game sono aumentate del 62%. Questo, tradotto in poche parole, significa che i travestimenti ispirati alla serie tv Netflix sono già gettonatissimi. Come avvenuto con la divisa rossa de La Casa di carta, anche con questo prodotto seriale coreano le persone stanno letteralmente impazzendo. Abbandonata la maschera con i baffetti alla Dalì, i fan si stanno preparando ad indossare simboli come triangoli, cerchi e quadrati. Non è solo la tuta dei ‘capi’ di Squid Game ad essere ricercatissima, ma anche le divise bianche e verdi dei protagonisti. Ciliegina sulla torta: i seguaci più accaniti vorrebbero anche immedesimarsi nella temibile bambola di Semaforo verde, semaforo rosso, uno dei sei giochi della serie tv.

Per quanti non avessero ancora visto Squid Game, la serie racconta l’avventura di 456 persone che accettano di partecipare ad una serie di giochi per bambini. Si tratta di personaggi che vivono al limite della società, con debiti ingenti e, a dir poco, disperati. Davanti alla proposta di mettersi alla prova con la prospettiva di vedere stravolta la loro triste esistenza, questi soggetti accettano, anche a rischio di perdere la propria vita. Coloro che escono sconfitti dal gioco, infatti, muoiono. Non si sa bene il motivo, ma la serie tv coreana lanciata da Netflix lo scorso settembre ha avuto e sta avendo un successo inimmaginabile.

Squid Game: dove acquistare i costumi della serie tv?

Halloween si sta avvicinando, per cui non è strano constatare che i costumi ispirati a Squid Game stanno andando a ruba. Stando a quanto riporta Variety, il prodotto che ha visto un’impennata delle vendite è la tuta bianca e verde che indossano i 456 giocatori della serie tv, facilmente reperibile su Amazon. Non solo, è cresciuta anche la richiesta delle scarpe da tennis firmate da Vans che i protagonisti sfoggiano nella produzione seriale. Si tratta delle slip-on bianche, che il noto brand di calzature vende da tempo, ma che solo nelle ultime settimane ha registrato un aumento delle vendite del 7.800%.

Quanti hanno voglia di osare, possono optare per un costume più complesso, ovvero quello della bambola in formato maxi di Semaforo verde, semaforo rosso. Volendo, se siete abili sarte, potete azzardare con il fai da te. Avete bisogno di un abito arancione, una t-shirt gialla e calzini alti fino al ginocchio. Acconciate i capelli con due codini bassi e applicate un fermaglio sulla frangetta. Infine, l’ultimo costume disponibile è quello dei ‘padroni’ di Suid Game, ovvero una tuta fucsia. Anche questo capo di abbigliamento è facilmente reperibile su Amazon. In alternativa, è possibile acquistare una tuta bianca da giardinaggio e farla fucsia con una semplice bomboletta spray.