Come fare domanda ATA? Vediamo qual è la procedura corretta e i requisiti necessari per ambire ad una posizione lavorativa di questo tipo.

Il personale ATA è quello che lavora nelle scuole con un ruolo amministrativo, tecnico o ausiliario. Per poter accedere a una di queste posizioni lavorative è necessario avere determinati requisiti e seguire un’apposita procedura. Vediamo come fare domanda ATA, se è previsto un concorso e come si formano le graduatorie.

I requisiti del personale ATA

Per entrare a far parte del personale ATA non sono necessari concorsi con prove d’esame, ma vi si accede per soli titoli. Questo significa che coloro che desiderano ricoprire un ruolo amministrativo, tecnico o ausiliario all’interno del mondo scuola possono presentare domanda solo se posseggono determinati requisiti. Questi ultimi variano in base alla posizione a cui si vuole ambire. Il personale ATA è suddiviso in 4 aree principali, ovvero A, AS, B e D. Ad ognuna di queste corrispondono determinati requisiti:

A – Collaboratori scolastici: devono avere un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, un diploma di maestro d’arte, uno di scuola magistrale per l’infanzia, uno di maturità oppure attestati e/o diplomi di qualifica professionale, della durata di 3 anni, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni;

AS – Collaboratori scolastici addetti all’azienda agraria: è necessario diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, oppure di operatore agro industriale o operatore agro ambientale;

B – Assistenti amministrativi – Assistenti tecnici – Cuochi – Infermieri – Guardarobieri: per la prima posizione bisogna avere un diploma di maturità. Per la seconda un diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio; la terza un diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina. Per la quarta una laurea in Scienze Infermieristiche o altri titoli validi per esercitare la professione di infermiere. Infine, per la quinta un diploma di qualifica professionale di Operatore della moda;

D – Direttori dei servizi generali ed amministrativi: è necessaria la laurea in Giurisprudenza oppure in Scienze Politiche Sociali e Amministrative, o in Economia e Commercio.

Come fare domanda personale ATA: la procedura

Per fare domanda come personale ATA è necessario attendere che il MIUR bandisca un concorso. E’ attraverso quest’ultimo che si può accedere alle graduatorie. Le stesse, poi, vengono utilizzate dalle scuole per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato e indeterminato, nonché di supplenze. Le graduatorie si costruiscono in base al merito, al diritto, all’anzianità o ad altri criteri. Questo significa, ad esempio, che un soggetto che lavora da 20 anni nel mondo scuola e ha ottenuto un punteggio più alto, magari grazie a qualche corso, sarà tra le prime persone in graduatoria.

Chiarito ciò, vediamo come fare la domanda ATA online. Non bisogna fare altro che collegarsi al sito POLIS – Presentazione Online delle Istanze del MIUR e seguire l’apposita procedura. Chi non ha mai effettuato l’accesso deve registrarsi e abilitarsi tramite l’identità digitale SPID.

