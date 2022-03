Come fare il nodo alla cravatta? Anche se è semplice, non tutti ci riescono, soprattutto la prima volta: impariamo la tecnica più facile.

Fare il nodo alla cravatta può essere un’impresa, soprattutto per coloro che si trovano a farlo per la prima volta. Un tempo era compito dei nonni insegnare quest’arte e il testimone passava di generazione in generazione. Oggi, non è più così. Vediamo, quindi, come fare il nodo alla cravatta con la tecnica più facile.

Come fare il nodo alla cravatta: la tecnica

Un tempo la cravatta era appannaggio degli uomini, ma oggi non è più così. Questo accessorio è sfoggiato da maschietti e femminucce senza alcuna distinzione e, soprattutto, con la medesima eleganza. Soltanto un dettaglio non è cambiato nel corso degli anni: fare un nodo alla cravatta perfetto è un’impresa titanica. Specialmente coloro che lo fanno per la prima volta non sanno da che parte iniziare. Eppure, non è così difficile.

Il nodo cravatta più semplice è quello che gli esperti chiamano Four in hand che, come suggerisce il nome, prevede quattro mosse facili facili:

mettete la cravatta intorno al collo, facendola passare sotto il colletto della camicia, e incrociate la parte larga con la parte stretta, sovrapponendo la prima sulla seconda; fate scivolare la parte larga dietro a quella stretta e fate un giro completo; inserisci la parte larga nell’anello che si è creato e portala verso il collo; passante la parte larga sotto alla parte stretta e inseretiela nell’anello.

A questo punto, il gioco è fatto: non dovete fare altro che tirare delicatamente la parte larga per stringere il nodo. Controllate bene che le due estremità della cravatta abbiano la stessa lunghezza e che entrambe arrivino a sfiorare la cintura.

Ecco un video che spiega in modo semplice come fare il nodo alla cravatta:

Nodo cravatta piccolo: come farlo?

Dopo aver chiarito come mettere la cravatta, è bene sottolineare che il nodo può cambiare anche in base alla grandezza stessa dell’accessorio. Un tecnica adatta solo per i più esperti è quella del nodo Windsor, che prevede un doppio arrotolamento. I passaggi per realizzarlo sono sette:

mettete la cravatta intorno al collo e incrociate la parte larga con la stretta, sovrapponendo la prima alla seconda; fate scivolare la parte larga sotto alla stretta, portando la prima verso l’alto; uscite sul davanti con la parte larga messa dallo stesso lato, facendola andare dietro alla parte stretta e facendola uscire dal lato opposto; portate la parte larga verso l’alto e fate un giro attorno alla parte stretta; uscite sul davanti e incrociate la parte più larga facendola scivolare sotto alla stretta, portandola verso l’alto; inserite la parte larga nell’anello creato in precedenza; tirate delicatamente la parte larga in modo da stringere il nodo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG