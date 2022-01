Amici di Maria De Filippi andrà in onda domenica 16 gennaio 2022. La puntata è stata già registrata e le eliminazioni svelate in anteprima. Scopriamole.

Chi aspetta con ansia le novità della nuova puntata di Amici non dovrà attendere domenica. Sono stati rivelati gli studenti eliminati dalla scuola. Ecco nel dettaglio le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Maria De Filippi

Anticipazioni della puntata di Amici

Rudy Zerbi, dopo aver fatto entrare Paily per la sfida con Elena, ha deciso di eliminarle entrambe perché non convincenti. Stessa sorte per Nicol, che abbandona la scuola.

Raimondo Todaro ha richiesto una sfida eliminatoria trai due ballerini Christian (sua squadra) e Cristiano (squadra della Celentano). La scelta dello sfidante è ricaduta su Cristiano perché Raimondo è convinto che la collega Alessandra Celentano ami mettere in difficoltà gli studenti. La sfida è stata vinta da Christian; Cristiano, dunque, ha abbandonato la scuola.

Anna Pettinelli ha sospeso la maglia di Albe perché secondo lei non è motivata. Stessa sorte anche per Cosmary, allieva di Alessandra Celentano; l’insegnante la trova migliorata ma non rientra nei suoi personali canoni di ballerina.

Mattia, ancora infortunato e quindi impossibilitato a esibirsi, viene interrogato da Alessandra Celentano: l’interrogazione va male, voto 3.

Riproduzione riservata © 2022 - DG