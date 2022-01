il 14 gennaio 2022 si è tenuta la semifinale di The Voice Senior 2021, puntata in cui i quattro coach hanno dovuto scegliete solo 3 concorrenti a squadra da portare in finale. Scopriamo i nomi.

Sono stati annunciati i finalisti di The Voice Senior 2021, il talent show di rai 1 condotto da Antonella Clerici, ora alla sua seconda edizione. La finale è prevista venerdì 21 gennaio a partire dalle 21:25.

Antonella Clerici

I quattro coach, nella puntata del 14 gennaio, hanno dovuto ridurre la loro squadra da 6 a 3 concorrenti per scegliere i finalisti di The Voice Senior 2021 da portare all’ultima serata. Eliminato da Gigi D’Alessio il padre di Laura Pausini, Fabrizio Pausini che in puntata si è esibito ne brano “La Bohème” di Charles Azvanour. Sul palco è salita anche la moglie Gianna: per lei un duetto speciale del marito e di Gigi D’Alessio sulle note di “She”, il brano della figlia Laura Pausini scritto per lei.

Ecco come sono ora composte le squadre:

LOREDANA BERTÈ

Walter Stervini

Donata Brischetto

Lanfranco Carnacina

CLEMENTINO

Luciano Genovesi

Marcella Di Pasquale

Russell

ORIETTA BERTI

Franco Tortora

Roberto Barocelli

Cosetta Gigli

GIGI D’ALESSIO

Piero Cotto e Beatrice Pasquali

Claudia Arvati

Annibale Giannarelli

