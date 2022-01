Domenica 16 gennaio 2022 su Rai 1 inizia la fiction La Sposa: le anticipazioni della prima puntata della fiction con Serena Rossi.

Serena Rossi è la protagonista di La Sposa, la fiction in onda su Rai 1 a partire da domenica 16 gennaio 2022: ogni domenica, per sei settimane, vanno in onda due episodi. La serie TV è ambientata nell’Italia anni ’60 e ha come tema principali quello dei matrimoni per procura che in quegli anni venivano fatti, ovvero quelli tra giovani ragazze del sud Italia che venivano date in sposa a signorotti del nord Italia. Le varie puntate sono state girate in Piemonte, in particolare a Torino, anche se è ambientata in Veneto: vediamo ora le anticipazioni della prima puntata.

La Sposa: le anticipazioni della puntata 1

Il primo episodio inizia nella Calabria degli anni ’60 quando a Maria (la protagonista interpretata da Serena Rossi) viene detto che dovrà andare in Veneto per sposare un agricoltore Vittorio Bassi. La ragazza è però innamorato di Antonio, un ragazzo che è però emigrato in Belgio per lavorare.

Serena Rossi

Maria si trasferisce così nella provincia di Vicenza e, una volta arrivata, scopre che dovrà invece sposare il fratello di Vittorio, Italo, un uomo diventato prematuramente vedovo ma che si dice sia stato lui ad uccidere.

Italo ha anche un figlio, Paolino, un bambino che soffre di crisi epilettiche e che è ancora sconvolto dalla morte della madre: il bimbo è l’unica persona con cui Maria sembra riuscire ad avere un buon rapporto, mentre è costretta a fare da serva a Italo e viene maltrattata da Vittorio.

Nel secondo episodio de La Sposa, Maria continuerà a costruire il suo rapporto con il piccolo Paolino e lo convincerà a tornare a scuola. Migliorano anche i suoi rapporti con Italo e con Vittorio ma, il ritrovamento di un cadavere nel bosco della tenuta dove vive interromperà la serenità che sta acquisendo.

